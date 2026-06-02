Kalamb News : अतिवृष्टीने जमीन गिळंकृत; शेतकरी उद्ध्वस्त, प्रशासन मात्र झोपेत!

कळंब - 2025 मधील अतिवृष्टीच्या पावसाने कळंब तालुक्यातील नदीकाठच्या शेतजमिनींचे अक्षरशः अस्तित्व धोक्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी नदीकाठापासून शंभर मीटरपर्यंत जमीन वाहून गेली असून, शेतांमध्ये मोठमोठी भगदाडे पडली आहेत. लाखो रुपयांची सुपीक जमीन पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. मात्र या गंभीर परिस्थितीकडे प्रशासनाने पाठ फिरविली असून जमिनी दुरुस्त करण्याच्या कामाला दमडीच्याही निधीची अद्यापर्यंत आर्थिक तरतूद गेली नसल्याने शेतकरी संकटात सापडलेले आहेत..2025 मध्ये अतिवृष्टीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले. आजही शेतकऱ्यांना वेदना सहन कराव्या लागत आहे. या संकटातून अजूनही शेतकरी सावरलेला नाही. नदीकाठच्या वाहून गेलेल्या जमिनीची पावसाळ्यापूर्वी दुरुस्ती होईल या आशेने शेतकरी शासन, प्रशासनाच्या निधीच्या घोषणेकडे डोळे उघडे ठेवून बघत आहे. तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरडून वाहून गेल्या. या साऱ्या हानीमुळे शेतकरी मानसिकदृष्ट्या खचला आहे..अतिवृष्टीमुळे नदीपात्राचा विस्तार झाला आणि काठालगतची जमीन क्षणात कोसळली. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकाऊ क्षेत्र कमी झाले असून काहींच्या जमिनींचे तुकडेच नदीत विलीन झाले आहेत. वर्षभर कष्ट करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हातून त्यांच्या उपजीविकेचा आधारच निसटला आहे.विशेष म्हणजे, नुकसानीचे पंचनामे झाले की नाहीत, मदतीचे प्रस्ताव कुठपर्यंत पोहोचले आणि जमीन दुरुस्तीसाठी निधी कधी मिळणार याबाबत प्रशासनाकडे स्पष्ट उत्तर नाही. शेतकऱ्यांनी वारंवार आमच्या जमिनी दुरुस्त करून द्यावी अशी मागणी करूनही प्रत्यक्ष मदत मिळालेली नाही. शासनाच्या विविध योजनांची घोषणा केली जाते; मात्र प्रत्यक्ष संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी निधी उपलब्ध होत नसल्याने नाराजी वाढत आहे..शेतकरी हा देशाचा पोशिंदा आहे' अशा घोषणा केल्या जातात, पण प्रत्यक्षात जमीनच वाहून गेल्यानंतरही मदतीचा एक रुपयाही मिळत नसेल तर या घोषणा केवळ कागदावरच राहिल्या आहेत, अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने केवळ पाहणी आणि आश्वासनांवर वेळ घालवण्याऐवजी तातडीने विशेष निधी मंजूर करून नदीकाठ संरक्षण भिंती, बंधारे आणि जमीन पुनर्स्थापना कामे हाती घ्यावीत, अशी मागणी होत आहे..वाशीरानदी काठी असलेली जमीन पुराच्या पाण्याने वाहून गेली.यात मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. मानसिकदृष्टया मी खचलो आहे. जमीन दुरुस्त करून देण्याची मागणी अनेक वेळा संबंधित यंत्रणेकडे करण्यात आली. पावसाळा पुन्हा तोंडावर आला असून अद्याप कोणतीही उपाययोजना झालेली नाही. यंदाही जोरदार पाऊस झाल्यास उर्वरित जमीनही वाहून जाण्याचा धोका आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे.- राजेश गंभीरे, शेतकरी इटकूर..अतिवृष्टीच्या पावसाने वाहून गेलेल्या जमिनीच्या दुरुस्तीसाठीचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत. निधी मिळताच काम सुरु करण्यात येइल.- विनोद वेदपाठक, शाखा अभियंता लघु पाटबंधारे, उपविभाग कळंब.