Daulatabad News : वेरूळ, देवगिरी परिसर ‘हाउसफुल्ल’; घाटात वाहनांच्या रांगा; सलग सुट्यांचा परिणाम

नाताळच्या सुट्या, वर्षअखेरीचा काळ आणि सलग आलेल्या शासकीय सुट्यांमुळे वेरूळ लेणी आणि ऐतिहासिक देवगिरी किल्ला परिसरात पर्यटकांचा महापूर लोटला आहे.
devgiri fort crowd

devgiri fort crowd

दौलताबाद/खुलताबाद - नाताळच्या सुट्या, वर्षअखेरीचा काळ आणि सलग आलेल्या शासकीय सुट्यांमुळे वेरूळ लेणी आणि ऐतिहासिक देवगिरी किल्ला परिसरात पर्यटकांचा महापूर लोटला आहे.

Ellora Caves
devgiri fort
Weekend
Housefull
Holiday
Tourism

