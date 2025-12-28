Daulatabad News : वेरूळ, देवगिरी परिसर ‘हाउसफुल्ल’; घाटात वाहनांच्या रांगा; सलग सुट्यांचा परिणाम

दौलताबाद/खुलताबाद - नाताळच्या सुट्या, वर्षअखेरीचा काळ आणि सलग आलेल्या शासकीय सुट्यांमुळे वेरूळ लेणी आणि ऐतिहासिक देवगिरी किल्ला परिसरात पर्यटकांचा महापूर लोटला आहे. .शनिवारी (ता. २७) वेरूळ, देवगिरी, घृष्णेश्वर मंदिर आणि भद्रा मारुती या पर्यटनस्थळांच्या संपूर्ण पट्ट्यात पर्यटकांची अलोट गर्दी पाहायला मिळाली. राज्यासह परराज्यातून आलेले पर्यटक आणि शैक्षणिक सहलींमुळे या परिसराला जत्रेचे स्वरूप आले आहे..जगप्रसिद्ध कैलास लेणी आणि श्री घृष्णेश्वर महादेव दर्शनासाठी तिकीट खिडकीवर व मंदिर परिसरात भाविकांच्या रांगा कायम होत्या. नवीन वर्षाच्या स्वागतापर्यंत हा उत्साह असाच कायम राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. पर्यटकांच्या प्रचंड संख्येमुळे वाहतुकीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुरातत्त्व विभागाचे वाहनतळ अपुरे पडल्याने पर्यटकांनी आपली वाहने रस्त्यावरच उभी केली होती..परिणामी, दौलताबाद घाटापासून ते अब्दीमंडीपर्यंत आणि वेरूळ घाटात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. तासन् तास सुरू असलेल्या या वाहतूक कोंडीमुळे पर्यटकांनी नाराजी व्यक्त केली. वाहतूक पोलिस ही कोंडी सोडवण्यासाठी रस्त्यावर उतरून शर्थीचे प्रयत्न करत होते..व्यवसायात मोठी तेजीपर्यटकांच्या या विक्रमी गर्दीमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळाली आहे. परिसरातील सर्व हॉटेल्स आणि लॉज पूर्णपणे ‘बुक’ झाले असून, टूर-ट्रॅव्हल्स कंपन्यांकडेही विचारणा वाढली आहे. छोटे-मोठे विक्रेते, उपाहारगृहे आणि मार्गदर्शक (गाइड्स) यांच्या व्यवसायात मोठी वाढ झाल्याने व्यावसायिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.