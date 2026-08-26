Bidkin Murder Case: बिडकीन डीएमआयसीत अनोळखी महिलेच्या खुनाचे गूढ उकलले; चारित्र्याच्या संशयातून पतीवर पत्नीचा गळा आवळून खुनाचा गुन्हा

रविंद्र गायकवाडबिडकीन : डीएमआयसी परिसरातील निर्जन शेतात सापडलेल्या महिलेच्या मृतदेहाचे गूढ अखेर उकलले असून, चारित्र्याच्या संशयातून पतीनेच पत्नीचा गळा आवळून खून केल्याचा धक्कादायक आरोप समोर आला आहे. दोन दिवसांपूर्वी अनोळखी अवस्थेत मृतदेह सापडल्याने खळबळ उडाली होती. पोलिस तपासात मृत महिलेची ओळख पटली असून, तिच्या पतीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..डीएमआयसी हद्दीतील भूसंपादित गट क्रमांक ३७३ मध्ये सोमवारी (ता. २४) सकाळी एका महिलेचा मृतदेह आढळून आला. महिलेची ओळख पटत नसल्याने पोलिसांसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले होते. मृतदेहाची स्थिती संशयास्पद असल्याने घातपाताची शक्यता व्यक्त करण्यात आली..माहिती मिळताच बिडकीन पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुनील पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठसेतज्ज्ञ आणि श्वानपथकाच्या मदतीने घटनास्थळाची पाहणी करण्यात आली. विविध पुरावे संकलित केल्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी बिडकीन ग्रामीण रुग्णालयात पाठविण्यात आला..तपासादरम्यान पोलिसांनी मृत महिलेची ओळख सोनाली अनिल बोरुडे (वय ३५, रा. दरेगाव, ता. पैठण) अशी पटवली. त्यानंतर तिच्या कुटुंबीयांकडे चौकशी केली असता या प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले..चारित्र्याच्या संशयातून खून?सोनालीच्या चारित्र्यावर पती अनिल प्रल्हाद बोरुडे (वय अंदाजे ४०) याला संशय असल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. याच संशयातून त्याने पत्नीचा गळा आवळून खून केल्याचा आरोप आहे. सोनालीची आई पद्मा सूर्यभान बनकर यांनी बुधवारी (ता. २६) बिडकीन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली..या फिर्यादीवरून पोलिसांनी गुन्हा क्रमांक ५२१/२०२६, भारतीय न्याय संहिता कलम १०३(१) अन्वये खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादीची मानसिक स्थिती ठीक नसल्याने तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले..अनोळखी महिलेचा मृतदेह सापडल्यापासून अवघ्या दोन दिवसांत पोलिसांनी तिची ओळख पटवून तपासाला दिशा दिली. त्यामुळे या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, खून नेमका कधी व कसा झाला आणि त्यामागील संपूर्ण घटनाक्रम काय, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे..पोलिस तपास सुरूया प्रकरणाचा पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक निलेश शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. घटनेमुळे डीएमआयसी परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, या प्रकरणातील पुढील तपासाकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.