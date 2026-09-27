Traditional Farming: ट्रॅक्टरच्या युगातही बैलजोडीचा ध्यास; २२ वर्षांच्या ‘राजा’नंतर खंडेराव बकाल यांनी पुन्हा जपला शेतीचा पारंपरिक वारसा

-श्याम जाधव नवीन नांदेड:"तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले, तरी शेतीचा आत्मा पारंपरिक कष्टातच दडला आहे. निसर्गाची अवकृपा आणि शेतीत वाढलेला यंत्रांचा गडगडाट... अशा अस्मानी व सुलतानी संकटांतही ज्यांनी 'बैलजोडी'ची साथ सोडली नाही, त्यांच्याच रक्तात खरी शेती, मातीचे ईमान आणि संस्कृतीची पाळेमुळे घट्ट रुजलेली असतात..." या उक्तीची प्रचीती असरजन येथील राज्यपाल पुरस्कारप्राप्त पोलीस पाटील खंडेराव बकाल यांनी आपल्या कृतीतून आणून दिली आहे. एकीकडे शेतकरी यांत्रिक शेतीचा सोपा मार्ग निवडत असताना खंडेराव बकाल यांनी मात्र विपरीत परिस्थितीतही तंत्रज्ञानाला परंपरेची जोड देत कृषी संस्कृतीचा मूळ आत्मा कसा टिकवून ठेवावा, याचा एक प्रेरणादायी वस्तुपाठ संपूर्ण परिसरासमोर घालून दिला आहे..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.शेतात सलग २२ वर्षे अविरत श्रम करणाऱ्या ‘राजा’ नावाच्या लाडक्या आणि धिप्पाड बैलाचा काही महिन्यांपूर्वी मृत्यू झाला होता.२२ वर्षे राहिलेल्या राजाच्या पार्थिवावर बकाल कुटुंबाने जेसीबीच्या साहाय्याने खड्डा खोदून, नवीन धोतर व फुलांचे हार अर्पण करून अत्यंत जड अंतःकरणाने विधिवत अंत्यसंस्कार केले होते..आजच्या आधुनिक आणि ट्रॅक्टरच्या युगात जुने बैल थकले किंवा दगावले की पुन्हा बैलजोडी घेण्याऐवजी यांत्रिक शेतीकडे वळण्याचा कल वाढला आहे. अशा काळातही खंडेराव बकाल यांनी आपल्या संस्कृतीवरील आणि बैलांवरील निसिम प्रेम जराही कमी होऊ दिले नाही. आपल्या लाडक्या सोबत्यांच्या आठवणींना उजाळा देत आणि शेतीचा खरा वारसा जपण्यासाठी खंडेराव बकाल यांनी पुन्हा एकदा तितक्याच हौसेने आणि अभिमानाने नवीन बैलजोडी घेतली आहे..बैल हे केवळ शेतीचे साधन नसून बळीराजाच्या सुखा-दुःखाचा आणि जिवाभावाचा सोबती असतो. खंडेराव बकाल यांनी घेतलेला हा निर्णय केवळ एक खरेदीचा व्यवहार नसून, ही मातीशी असलेली निष्ठा, परंपरेचा सन्मान आणि बैलप्रेमाची जिवंत साक्ष आहे. यांत्रिकीकरणाच्या काळातही शेती संस्कृतीतील हा मुख्य दुवा कायम राखल्याबद्दल कृषी वर्गातून आणि संपूर्ण परिसरातून या निर्णयाचे कौतुक होत आहे..Teacher Success Story: पतीचे पाठबळ, जिद्द अन् मेहनत; सारिका एकळ यांची शिक्षकपदी दमदार भरारी, जिद्द अखेर फळाला..."यंत्रे कितीही आधुनिक आली तरी शेतात राबणाऱ्या बैलाची जागा कोणतीही मशीन घेऊ शकत नाही.शेतीची खरी शान गोठ्यातील बैलजोडीतच असते.— खंडेराव बकाल (राज्यपाल पुरस्कारप्राप्त पोलीस पाटील,ता. जि. नांदेड ) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.