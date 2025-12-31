मराठवाडा

Tractor JCB Fraud : कळंबमध्ये ट्रॅक्टर–जेसीबी घोटाळा उघड; भाड्याच्या नावाखाली कोट्यवधींचा गंडा; पाच आरोपी अटकेत!

Kalamb Police Action : ट्रॅक्टर व जेसीबी भाड्याने घेण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची कोट्यवधींची फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा कळंब पोलिसांनी पर्दाफाश केला. पाच आरोपींना अटक करून ४५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून उर्वरित वाहनांचा तपास सुरू आहे.
दिलीप गंभिरे
कळंब : ट्रॅक्टर व जेसीबी भाड्याने घेण्यासाठी दरमहा मोठी रक्कम देतो म्हणून 20 ते 25 शेतकऱ्यांना एक कोटी 22 लाख रुपयाची फसवणूक केल्याची घटना समोर आली होती. संतोष अजय चव्हाण रा. सरताळे ता. सातारा व रफिक अब्दुल शेख रा. दसमेगाव ता. वाशी या दोघांनी मिळून आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी कळंब पोलिसात गुन्हा दाखल झाला असून या प्रकरणातील मुख्य संशयितसह चार जाणाला कळंब पोलिसांनी अटक करून त्यांच्या ताब्यातील 45 लाख रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. ही कारवाई 27 डिसेंबर रोजी केली आहे.

