Tractor JCB Fraud : कळंबमध्ये ट्रॅक्टर–जेसीबी घोटाळा उघड; भाड्याच्या नावाखाली कोट्यवधींचा गंडा; पाच आरोपी अटकेत!

कळंब : ट्रॅक्टर व जेसीबी भाड्याने घेण्यासाठी दरमहा मोठी रक्कम देतो म्हणून 20 ते 25 शेतकऱ्यांना एक कोटी 22 लाख रुपयाची फसवणूक केल्याची घटना समोर आली होती. संतोष अजय चव्हाण रा. सरताळे ता. सातारा व रफिक अब्दुल शेख रा. दसमेगाव ता. वाशी या दोघांनी मिळून आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी कळंब पोलिसात गुन्हा दाखल झाला असून या प्रकरणातील मुख्य संशयितसह चार जाणाला कळंब पोलिसांनी अटक करून त्यांच्या ताब्यातील 45 लाख रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. ही कारवाई 27 डिसेंबर रोजी केली आहे..पोलिसांनी सांगितले की, बालाजी श्रीहरी मोरे रा दसमेगाव ता. वाशी यांच्यासोबत अजय चव्हाण व अब्दुल शेख यांनी 22 ट्रॅक्टर व 2 जेसीबी यंत्र किरायाने मिळण्यासाठी कळंब येथील न्यायालयासमोरील ऍड चोंदे यांच्या कार्यालयात नोटरी करून करार केला होता. त्यावेळी चव्हाण व शेख यांनी मोरे यांना विश्वासात घेऊन काही रक्कम डिपॉझिट केली होती. तसेच प्रति ट्रॅक्टरसाठी 30 हजार व जेसीबी यंत्रसाठी एक लाख रुपये महिना देण्याचा नोटरीद्वारे करार करण्यात आला होता. .Yavatmal Crime: अट्टल चोरट्यास २४ तासांत अटक; सहा मोटारसायकल जप्त...ट्रॅक्टर व जेसीबी त्या त्या वाहन मालकांच्या घरीहून घेऊन जाऊन 29 जानेवारी ते आजपर्यंत एक कोटी 22 लाख रुपयाची फसवणूक केली. या प्रकरणी कळंब पोलिसात चार डिसेंबर रोजी पोलिसात गुन्हा दाखल झाला होता. कळंब पोलिसांनी तातडीने तपासाची चक्र फिरवून 2 जेसीबी व 1 ट्रॅक्टर इंदापूर पुणे तालुक्यातील लाकडी येथुन जप्त केला आहे. तसेच यातील मुख्य आरोपी अजय संतोष चव्हाण, रा. सरताळे, ता जावळी, जि. सातारा हा व त्याचे 4 साथीदारांसह लोणंद पोलीस स्टेशन हददीत जि. सातारा येथे पुष्कर पुष्पशील साळुंके, रा. म्हसोबाचीवाडी ता. इंदापुर जि पुणे, सोमनाथ शंकर ढमाळ, रा. म्हसोबाचीवाडी, ता. इंदापुर, जि पुणे, दत्तात्रय संताजी गाडेकर, रा वाकी चोपडज, ता बारामती, जि पुणे, आकाश अंकुश गाडे, रा मुरुम, ता बारामती, जि पुणे यांचे सह मिळुन आल्याने त्यांना ताब्यात घेवुन त्यांच्याकडील 1 ट्रॅक्टर, दोन जेसीबी घेऊन पोलीस कळंब पोलीस ठाण्यात घेऊन आले. .या धाडसी कारवाईत पोलीस अधीक्षक रितू खोकर व उपविभागीय पोलिस अधिकारी संजय पवार, पोलीस निरीक्षक अजित चिंतले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक डी. जे. घाडगे, पोलीस कर्मचारी अशोक करवर, औदुंबर गजबार, परमेश्वर कदम, गोविंद मोटेगावकर, भारत गायकवाड, भाऊसाहेब पौळ यांनी केली असून उर्वरित 21 ट्रॅक्टरचा तपास कळंब पोलीस करीत आहेत.