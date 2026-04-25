Pachod Accident : हळदीचा कार्यक्रम उरकून घरी परतणाऱ्या मावसभावाचा दूचाकी धडकून मृत्यू

पाचोड - मावस बहीणीच्या लग्नानिमित्त आयोजित हळदी समारंभ उरकून गावाकडे परतणाऱ्या मावस भावाचा अपघातात दुर्देवी मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी (ता. २५) हर्षी ते रांजणगाव दांडगा (ता. पैठण) रस्तावर हर्षी (ता. पैठण) शिवारात घडली. अनिल भास्कर मगरे (वय-२२ वर्षे), रा. आडगाव जावळे (ता .पैठण) असे अपघातात मृत झालेल्या तरुणाचे नाव आहे..यासंबंधी अधिक माहिती अशी, आडगाव जावळे येथील अनिल भास्कर मगरे हा युवक आपल्या मावस बहीणीच्या लग्नानिमित्त शनिवारी (ता. २५) हळदीच्या कार्यक्रमासाठी हर्षी (ता.पैठण) येथे गेला होता. हळदीचा कार्यक्रम पार पडल्यानंतर तो रात्री आपल्या घरी जाण्यासाठी दुचाकीने निघाला असता हर्षी शिवारात रस्त्यावर सुरू असलेल्या ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्याचे काम सुरू असल्याने तो गोंधळला..रात्रीची वेळ, दुचाकीच्या बल्ब ला असलेला कमी प्रकाश यामुळे रस्त्यावर परिस्थिती धोकादायक बनली होती. या परिस्थितीचा अंदाज न आल्याने अनिलचे दुचाकीवरील नियंत्रण सुटले व दुचाकी थेट पुलाखाली जाऊन कोसळली. ही धडक इतकी जोराची होती की दूचाकीचा पूर्णतः चुराडा होऊन अनिलच्या डोके व छातीला गंभीर दुखापत झाली. अपघात झाल्याचे समजताच स्थानिक नागरिकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली व जखमी अवस्थेत अनिलला पाचोड (ता. पैठण) येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले..उपस्थित वैद्यकिय अधिकारी डॉ. विक्रम ठाकरे यांनी त्याच्यावर प्रथमोपचार करून त्याची प्रकृती गंभीर असल्याने पुढील उपचारासाठी त्याला दाखल करण्यात आले होते. मात्र, उपचार सुरू असतानाच तो मरण पावला. या घटनेची माहिती मिळताच गावांत शोककळा पसरली.या घटनेची पाचोड पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली बीट जमादार बाबुराव साबळे हे करत आहे.