Car Bike Accident : साखरपुड्याहून परतताना काळाचा घाला; कारच्या धडकेत दोन दुचाकीस्वारांचा मृत्यू; एकाची प्रकृती गंभीर

देवगाव रंगारी (ता. कन्नड) - वैजापूर तालुक्यातील शिऊर बंगल्याकडून साखरपुडा उरकून आपल्या घराकडे निघालेल्या दोन तरुणांवर काळाने झडप घातली. भरधाव इर्टिका कारने त्यांच्या दुचाकीला दिलेली धडक इतकी मोठी होती की, भावी नवरदेवासह जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य एकाचे उपचारादरम्यान निधन झाले. ही घटना रविवारी (ता. ३०) रात्री आठच्या सुमारास शिऊर बंगला परिसरातील एका मंगल कार्यालयाजवळ घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, देवगाव रंगारी येथील रवी पोपट गायकवाड (वय २८), सचिन आनंदा धोत्रे (वय २५) आणि रावसाहेब गोरे (वय ३५) हे तिघे जण दुचाकीवरून (क्र. एमएच २० एचयू ८०५७) वैजापूर तालुक्यातील शिऊर बंगल्याकडून देवगाव रंगारीच्या दिशेने जात होते..याचवेळी छत्रपती संभाजीनगरकडून भरधाव येणाऱ्या एका इर्टिका कारने समोरून त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. धडकेची तीव्रता इतकी भीषण होती की, दुचाकीवरील तिघेही तरुण अक्षरशः हवेत फेकले गेले. या अपघातात रवी गायकवाड याच्या डोक्याला आणि शरीराला गंभीर मार लागल्याने त्याचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला..माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी तातडीने धाव घेऊन मदतकार्य सुरू केले. नरेंद्र महाराज नि:शुल्क रुग्णवाहिका सेवेतून गंभीर जखमी झालेले सचिन धोत्रे, रावसाहेब गोरे यांना उपचारासाठी तातडीने छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलविण्यात आले.डॉक्टरांनी तपासणीअंती रवीला मृत घोषित केले. तर गंभीर जखमी असलेल्या रावसाहेब गोरे याचा रात्री उशिरा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. सचिन धोत्रे याच्यावर उपचार सुरू आहेत. शिऊर पोलिसांनी या घटनेची नोंद घेतली असून, निष्काळजीपणे वाहन चालवणाऱ्या इर्टिका कार चालकाविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू होती..आनंद क्षणात विरला...या घटनेला अधिक वेदनादायक वळण देणारी बाब म्हणजे, रवी गायकवाड याचा साखरपुडा म्हसोबाची लोणी (जि. अहिल्यानगर) येथे त्याच दिवशी, म्हणजेच रविवारी हर्षोल्हासात पार पडला होता. लग्नसोहळ्याची चर्चा आणि पुढील आयुष्याची स्वप्ने पाहत ते तिघे जण कार्यक्रमानंतर आपल्या गावाकडे परतत होते. मात्र, हा आनंद क्षणार्धात संपुष्टात येऊन गायकवाड आणि गोरे कुटुंबांवर मोठा आघात झाला..