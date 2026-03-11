मराठवाडा

Islapur Accident : धानोरा घाटात ट्रक झाडावर आदळला; एकाचा जागीच मृत्यू, एक गंभीर जखमी

बिलोरी–धानोरा घाटात मालवाहू ट्रक झाडाला धडकल्याने झालेल्या भीषण अपघातात एक जण जागीच ठार.
सकाळ वृत्तसेवा
ईस्लापूर - किनवट तालुक्यातील बिलोरी–धानोरा घाटात मालवाहू ट्रक झाडाला धडकल्याने झालेल्या भीषण अपघातात एक जण जागीच ठार, तर अन्य एक जण गंभीर जखमी झाला. ही घटना मंगळवारी (ता.१०) सायंकाळी सहाच्या सुमारास घडली.

