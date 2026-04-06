Ambajogai News : स्वारातीच्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्याने संपविले जीवन; कारण अस्पष्ट

अंबाजोगाई - येथील स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालयातील त्वचा रोग विषयात व्दितीय वर्षात पदव्युत्तरचे शिक्षण घेत असलेल्या डॉ. मंदार उमेश दाभाडे (वय-२८) या विद्यार्थ्याने सोमवारी (ता. ६) पहाटे राहत्या खोलीत गळफास घेऊन जीवन संपविले. या घटनेमुळे वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. .पुणे येथील रहिवासी असलेला डॉ. मंदार हे मुळचे पुणे येथील आहेत. ते चनई रोडवरील संत रविदास नगर भागातील एका इमारतीमध्ये तिसऱ्या मजल्यावर भाड्याने राहत होते. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी एक दिवस अगोदरच घरमालकाला फोन-पे द्वारे तीन हजार रुपये घरभाडे पाठवले होते. त्यानंतर आज पहाटे पाचच्या सुमारास त्याने खोलीतील पंख्याला गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवली..मंदारने गळफास घेण्यापूर्वी तोंडावर रुमाल बांधला होता, असे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात दिसून आले आहे. त्यांचा मोबाईल तपासल्यानंतर निश्चित आत्महत्येचे कारण लक्षात येईल. सायंकाळपर्यंत त्यांचे नातेवाईक येथे पोचतील त्यानंतर त्यांची तक्रार असेल तर ती घेतल्यानंतर कारण स्पष्ट होईल असे पोलिसांनी सांगितले..घटनेची माहिती मिळताच स्वामी रामानंद तीर्थ रुग्णालयातील डॉक्टर, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने घटनास्थळी धाव घेतली. माहिती मिळताच पोलीस दलही घटनास्थळी दाखल झाले असून पंचनाम्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. फॉरेन्सिक लॅबची टीम देखील पुराव्यांच्या संकलनासाठी पाचारण करण्यात आली आहे. मंदारसारख्या अत्यंत मनमिळाऊ, होतकरू विद्यार्थ्याने ऐन उमेदीच्या काळात हे पाऊल का उचलले, याचे कारण अद्याप अस्पष्ट असून पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत.