Shendurwada News : टेंभापुरी प्रकल्पात तिघांचा बुडून मृत्यू; अवैध उत्खननावर प्रश्नचिन्ह

शेंदूरवादा - गंगापूर तालुक्यातील टेंभापुरी मध्यम प्रकल्पात शुक्रवारी (ता. १) दुपारी सुमारे २.३० वाजण्याच्या सुमारास अवैध मुरूम उत्खननामुळे तयार झालेल्या खोल खड्ड्यात पाणी साचल्याने तीन तरुणांचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कामगार दिनानिमित्त सुट्टी असल्याने वाळूज औद्योगिक वसाहतीतील एकूण नऊ तरुण टेंभापुरी प्रकल्प परिसरात फिरण्यासाठी आले होते. यावेळी काही तरुण पाण्यात उतरले असता मुरूम माफियांकडून खोदण्यात आलेल्या खोल खड्ड्याचा अंदाज न आल्याने तिघे जण बुडू लागले. सहकाऱ्यांनी तत्काळ मदतीचा प्रयत्न केला; मात्र त्यांना वाचवण्यात अपयश आले. घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली..माहिती मिळताच वाळूज पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शिवचरण पांढरे, उप पोलीस निरीक्षक अजय शितोळे, पांडुरंग शेळके व अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. बचाव पथकाने शोधमोहीम राबवून तिघांना पाण्याबाहेर काढले; मात्र त्यावेळी त्यांचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले.मृतांमध्ये शैलेश जोगदंड (रा. परभणी), शैलेश हेलसकर व अविष्कार लोखंडे (रा. नांदेड) यांचा समावेश असून तिघेही अंदाजे २५ ते ३० वयोगटातील आहेत. ते सर्वजण सध्या वाळूज परिसरातील एका कंपनीत कार्यरत होते. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून उर्वरित सहा तरुण सुखरूप असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. तिघांचे मृतदेह पुढील तपासणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात पाठविण्यात आले असून वाळूज पोलीस ठाण्यात घटनेची नोंद करण्यात आली आहे..वर्षभरात नऊ जणांचा बळी....या टेंभापुरी मध्यम प्रकल्प परिसरात व गायरान जमिनीमध्ये परिसरातील मुरूम माती माफियांकडून मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन केले जात असून, या उत्खननातून तयार झालेल्या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून पाण्याचा अंदाज येत नसल्याने दसऱ्याच्या दिवशी ट्रॅक्टर धुण्यासाठी गेलेल्या तीन बालकांचा या अवैध उत्खननाच्या खड्ड्यात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना व गेल्या आठवड्यात 26 मार्च रोजी रविवारी छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रिन्स आशेर श्रीसुंदर या तरुणाचा टेंभपुरी मध्यम प्रकल्प येथे बुडून मृत्यू झाला होता. ही घटना ताजी असतानाच आज शुक्रवारी (ता.एक) पुन्हा याच प्रकल्पामध्ये तीन जणांचा बुडून मृत्यू झाल्याने संबंधित अधिकारी अजून किती जणांच्या मृत्यूची वाट पहात आहे. असा सवाल परिसरातील नागरीकाकडून उपस्थित केला जात आहे..कठोर कार्यवाही शिवाय पर्याय नाही...अवैध उत्खननाला काही अधिकाऱ्यांचे मूक समर्थन असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून होत आहे. दसऱ्याच्या दिवशी ट्रॅक्टर धुण्यासाठी गेलेल्या तीन तरुणांचा अवैध उत्खननात खोदलेल्या खड्ड्यामधील बुडवून मृत्यू झाला होता, यानंतर संबंधित कुटुंबीयांना भेटीसाठी आलेल्या आमदार खासदार पालकमंत्री विरोधी पक्ष नेते व संबंधित अधिकारी यांनी कार्यवाहीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, जस जसे दिवस गेले तशी कार्यवाही ही लाल फितीत अडकल्याने ठोस कारवाई न झाल्याने पुन्हा अशा घटना घडत आहेत..त्यामुळे महसूल व पाटबंधारे विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केल्याशिवाय हा प्रकार थांबणार नाही, अशी भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.टेंभापुरी मध्यम प्रकल्पातील अवैध उत्खननाबाबत चौकशी करून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.- प्रशांत संत, कार्यकारी अभियंता, नांदूर मधमेश्वर.