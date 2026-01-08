मराठवाडा

Latur Accident : दुचाकी झाडावर आदळून आरोग्य निरीक्षकाचा अपघाती मृत्यू

आरोग्य निरीक्षकपदाचे प्रशिक्षण घेत असलेल्या तरुणाचा दुचाकी झाडावर आदळून झालेल्या अपघातात मृत्यू झाल्याची घटना घडली.
ram jadhav

ram jadhav

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
हडोळती, (जि. लातूर) - अहिल्यानगर येथे आरोग्य निरीक्षकपदाचे प्रशिक्षण घेत असलेल्या तरुणाचा दुचाकी झाडावर आदळून झालेल्या अपघातात मृत्यू झाल्याची घटना अहिल्यानगर येथे मंगळवारी (ता. सहा) सायंकाळी घडली. राम गुणवंत जाधव (वय २७, रा. हिप्पळगाव, ता. अहमदपूर) असे मृत तरुणाचे नाव आहे.

