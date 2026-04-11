Phulambri Accident : ट्रॅक्टरखाली दबून तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू; चालकाविरोधात गुन्हा दाखल, चिंचोली बुद्रुक येथील घटना

फुलंब्री - तालुक्यातील चिंचोली बुद्रुक येथे ट्रॅक्टरखाली दबून 28 वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना 9 एप्रिल रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजेच्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून जोगदंडे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..रामेश्वर रंगनाथ जोगदंडे (वय 28) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. याबाबत मयताचे वडील रंगनाथ रामराव जोगदंडे यांनी फुलंब्री पोलीस ठाण्यात शनिवारी (ता.११) फिर्याद दाखल केली आहे.फिर्यादीनुसार, घटनेच्या दिवशी संबंधित ट्रॅक्टर चढावर चढत नसल्याने चालकाने रामेश्वर याला ट्रॅक्टरच्या चाकाखाली दगडाची उटी लावण्यास सांगितले. रामेश्वर उटी लावत असताना अचानक चालकाचे ट्रॅक्टरवरील नियंत्रण सुटले आणि ट्रॅक्टर मागे सरकला. या घटनेत रामेश्वर ट्रॅक्टरखाली सापडला व गंभीर जखमी झाला..त्याला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न होण्यापूर्वीच त्याचा जागीच मृत्यू झाला. दरम्यान, अपघातानंतर चालकाने जखमीस मदत न करता घटनास्थळावरून पळ काढल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे..या प्रकरणी शेख इम्रान शेख इसाक (रा. चौका, ता. जि. छत्रपती संभाजीनगर) याच्याविरोधात निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक संजय सहाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जमादार हरिश्चंद्र नरके हे करत आहेत. घटनेमुळे चिंचोली बुद्रुक परिसरात शोककळा पसरली आहे.