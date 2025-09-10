मराठवाडा

Dharashiv News : घरात पत्नीचा, घरामागे पतीचा मृतदेह; दीड वर्षाचं लेकरू झालं पोरकं, चिठ्ठीत कारणाचा केला उल्लेख

पत्नी घरात मृतावस्थेत, तर घराच्या पाठीमागे झाडाला गळफास घेऊन पतीने जीवन संपविल्याची घटना कोलेगाव येथे उघडकीस आली.
krishna tekale and sakshi tekale

krishna tekale and sakshi tekale

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कसबे तडवळे (ता. धाराशिव) - पत्नी घरात मृतावस्थेत, तर घराच्या पाठीमागे झाडाला गळफास घेऊन पतीने आत्महत्या केल्याची घटना कोलेगाव (ता. धाराशिव) येथे मंगळवारी (ता. नऊ) सकाळी उघडकीस आली. ढोकी पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यू म्हणून नोंद झाली आहे. नेमक्या कारणांचा पोलिस शोध घेत आहेत.

Loading content, please wait...
crime
village
family
endlife
Orphan
Couple
Family tragedy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com