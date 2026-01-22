Beed News : आईने मित्रासोबत खेळायला नकार दिल्याने विद्यार्थ्याने संपविले जीवन; गेल्या वीस दिवसांतील केजमधील दुसरी घटना

बीड - सुटीच्या दिवशी आईने मित्रांसोबत खेळायला जाऊ न दिल्याच्या रागातून एका पंधरावर्षीय शाळकरी विद्यार्थ्याने राहत्या घरी गळफास लावून आत्महत्या केल्याची घटना केज शहरात घडली. केवळ वीस दिवसांच्या अंतराने एकाच शाळेतील व एकाच वर्गातील दोन विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याने शिक्षक व पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. प्रतीक रामेश्वर डोईफोडे (रा. समर्थनगर, केज) असे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे..केज शहरातील समर्थनगर भागातील प्रतीक हा स्वामी विवेकानंद विद्यामंदिर शाळेत नववीत शिकत होता. रविवारी सकाळी दहाच्या सुमारास प्रतीकचा एक मित्र त्याला खेळण्यासाठी घरी बोलवायला आला होता. मात्र, बाहेर ऊन असल्याने प्रतीकच्या आईने दुपारी चारनंतर खेळायला जा, असे सांगितले..आईने मित्रासोबत खेळायला जाऊ न दिल्याचा प्रतीकला राग आल्याने त्याने बेडरूममध्ये जाऊन आतून कडी लावत पंख्याला गळफास घेतला. यादरम्यान आई स्वयंपाकघरातील कामात व्यस्त असल्याने तिचे बेडरूमकडे लक्ष गेले नाही.दुपारी दीडच्या सुमारास आई जेवणासाठी त्याला उठवायला गेली असता, दरवाजा उघडला नाही. त्यामुळे शेजाऱ्यांच्या मदतीने दरवाजा तोडला असता, प्रतीक जमिनीवर कोसळलेल्या अवस्थेत आढळला. त्याला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले. परंतु, त्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता. रविवारी रात्री उशिरा त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..केवळ वीस दिवसांच्या फरकाने दुसरी घटनाज्या शाळेत प्रतीक शिक्षण घेत होता, त्याच शाळेतील तनुजा चाटे या नववीच्या विद्यार्थिनीनेही २८ डिसेंबरला आत्महत्या केली होती. या घटनेनंतर केवळ वीस दिवसांच्या अंतराने एकाच वर्गात शिकणाऱ्या प्रतीक डोईफोडे याने आत्महत्या केल्याची घटना घडली. या दोन्ही घटनांनी मुलांच्या मनातील वाढता राग आणि नैराश्य हा विषय चिंतेचा ठरताना दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.