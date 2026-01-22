मराठवाडा

Beed News : आईने मित्रासोबत खेळायला नकार दिल्याने विद्यार्थ्याने संपविले जीवन; गेल्या वीस दिवसांतील केजमधील दुसरी घटना

आईने मित्रासोबत खेळायला जाऊ न दिल्याचा प्रतीकला राग आल्याने त्याने बेडरूममध्ये जाऊन आतून कडी लावत पंख्याला घेतला गळफास.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड - सुटीच्या दिवशी आईने मित्रांसोबत खेळायला जाऊ न दिल्याच्या रागातून एका पंधरावर्षीय शाळकरी विद्यार्थ्याने राहत्या घरी गळफास लावून आत्महत्या केल्याची घटना केज शहरात घडली.

केवळ वीस दिवसांच्या अंतराने एकाच शाळेतील व एकाच वर्गातील दोन विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याने शिक्षक व पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. प्रतीक रामेश्वर डोईफोडे (रा. समर्थनगर, केज) असे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे.

