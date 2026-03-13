Pachod News : केकत जळगाव येथे कर्जबाजारीपणाला कंटाळून शेतकऱ्याने संपविले जीवन

पाचोड - कर्जबाजारीपणाला कंटाळून एका पस्तीस वर्षीय शेतकऱ्याने शेतात लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना केकत जळगाव (ता. पैठण) येथे शुक्रवारी (ता. १३) उघडकीस आली असून, भास्कर बापूराव मगर असे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे..यासंबंधी अधिक माहिती अशी की, केकत जळगाव येथील भास्कर मगर यांची गावालगत नऊ गुंठे शेती असून मोलमजुरी करून ते कुटुंबियाचा उदरनिर्वाह करत होते. त्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा भार होता.गुरुवारी (ता. १२) रात्री आठ वाजता त्यांनी कुटुंबियासोबत जेवण केले व 'मी बाहेर फिरून येतो' असे सांगून घराबाहेर पडले. मात्र उशिरापर्यंत ते घरी परतले नाहीत. नातेवाईकांनी त्यांना फोन करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी फोनही उचलला नाही..मात्र शुक्रवारी (ता. १३) पहाटे सहा वाजेच्या सुमारास त्यांचा भाऊ आपल्या घरामागील शेतात फेरफटका मारण्यासाठी गेला असता भास्कर मगर यांनी लिंबाच्या झाडाला दोरीच्या साहाय्याने गळफास घेतल्याचे दिसून आले. त्याने या घटनेची आपल्या कुटुंबियाना माहिती दिली.ही माहिती मिळताच कुटुंबियांनी घटनास्थळी धाव घेत मोठ्याने रडण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या रडण्याचा आवाज ऐकून शेजारी व गावातील लोकांनी घटनास्थळी गर्दी केली. या घटनेची पाचोड पोलिसांना माहिती दिली..माहिती मिळताच पाचोड पोलीस ठाण्याचे बीट जमादार किशोर शिंदे यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला व मृतदेह उत्तरणीय तपासणीसाठी पाचोडच्या ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आला, यावेळी उपस्थित वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नोमान शेख यांनी तपासून त्यांस मृत घोषित केले..या दहा दिवसांत केकत जळगाव येथील आत्महत्येची ही दुसरी घटना घडली. या आत्महत्येमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. मयताच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा आणि एक मुलगी असा परिवार असून पुढील तपास पाचोड पोलीस करत आहेत.