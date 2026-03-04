मराठवाडा

Pachod News : केकत जळगावच्या तरुणाने मुरमा शिवारात गळफास घेऊन संपविले जीवन

सततच्या नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून छत्तीस वर्षीय शेतकऱ्याने लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची दुर्दैवी घटना उघडकीस आली.
पाचोड - सततच्या नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून केकत जळगाव (ता. पैठण) येथील छत्तीस वर्षीय शेतकऱ्याने लिंबाच्या झाडाला ठिंबक सिंचनच्या नळीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना मंगळवारी (ता. तीन) मुरमा (ता. पैठण) शिवारात उघडकीस आली असून दत्तात्रय मधूकर सोहळे असे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नाव आहे.

