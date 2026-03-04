Pachod News : केकत जळगावच्या तरुणाने मुरमा शिवारात गळफास घेऊन संपविले जीवन

पाचोड - सततच्या नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून केकत जळगाव (ता. पैठण) येथील छत्तीस वर्षीय शेतकऱ्याने लिंबाच्या झाडाला ठिंबक सिंचनच्या नळीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना मंगळवारी (ता. तीन) मुरमा (ता. पैठण) शिवारात उघडकीस आली असून दत्तात्रय मधूकर सोहळे असे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नाव आहे..यासंबंधी अधिक माहिती अशी, केकत जळगाव येथील दत्तात्रय मधूकर सोहळे यांच्या नावे अडीच एकर शेती असून त्यांच्याकडे एचएफडीसी बँकेचे शेतीसाठी सन २०१८-१९ मध्ये चार लाख ८० हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. मात्र, त्यानंतर शेतात सतत कोरडा तर कधी ओला दुष्काळ निर्माण होऊन पदरी नापिकी आली..गेल्या काही वर्षांपासून सततच्या नापिकीमुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले होते. शेतीवर याचा परिणाम झाला, त्यांनी आपल्या शेतात कापूस व तूरीच्या पिकाची पेर साधली होती. नापिकीमुळे बँकेचा कर्जाचा डोंगर सतत वाढत चालला होता. त्यामुळे बँकेचे अधिकारीही त्यांना कर्ज वसुलीसाठी सतत फोन करायचे, त्यामुळे ते आर्थिक विवंचनेत सापडले..ते गेल्या काही दिवसांपासून चिंताक्रांत होते, बँकेचे कर्ज कसे फेडायचे?असा प्रश्न त्यांच्यासमोर होता. दत्तात्रय सोहळे हे त्यांच्या हाताला मिळेल ते काम करून आपल्या कुटुंबांचा संसाराचा गाडा चालवत होते, त्यांच्या पश्चात दोन चिमुकली मुले आहेत. मात्र, कर्जाचा डोंगर सतत वाढत गेला होता.मात्र मागील दोन दिवसापूर्वी घरात कोणालाही काही न सांगता दत्तात्रय सोहळे हा घराबाहेर पडला, मंगळवारी (ता. तीन) याच आर्थिक विवंचनेतून त्यांनी मुरमा शिवारातील बबन फटांगडे यांच्या शेतात लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे..या घटनेची माहिती स्थानिक नागरिकांना मिळताच त्यांनी तात्काळ सहायक फौजदार गोविंद राऊत, ताराचंद घडे, पोलीस पाटील विश्वनाथ मगरे यांना माहिती दिली. माहिती मिळताच संबंधितांनी घटनास्थळी धाव घेऊन दत्तात्रय सोहळे याचा मृतदेह फासावरून खाली घेऊन घटनेचा पंचनामा केला, या घटनेची पाचोड पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली..याच्या मृतदेहाची पाचोडच्या ग्रामीण रुग्णालयात उत्तरणीय तपासणी करण्यात आली. याप्रकरणी पाचोड पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यू म्हणून या घटनेची नोंद केली. पुढील तपास पाचोड पोलीस करत आहेत. त्यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगी आणि एक मुलगी, भाऊ असा परिवार आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.