Khultabad News : सोनखेडा शिवारातील तळ्यात बुडून दोन शाळकरी विद्यार्थ्यांचा मृत्यु

खुलताबाद तालुक्यातील सोनखेडा शिवारातील तळ्यात दोन शाळकरी मुलांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी घडली.
खुलताबाद - तालुक्यातील सोनखेडा शिवारातील तळ्यात दोन शाळकरी मुलांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी (ता.३०) दुपारी घडली.

