lightning Strike : वायगाव येथे शेतकऱ्यावर विज कोसळून दुर्दैवी मृत्यू

शेतात काम करत असताना एका शेतकऱ्यावर विज कोसळून त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
युवराज धोतरे
उदगीर, (जि. लातुर) - तालुक्यातील वायगाव येथे आज सायंकाळी सुमारे सव्वा पाच वाजण्याच्या दरम्यान शेतात काम करत असताना एका शेतकऱ्यावर विज कोसळून त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

