Umarga Accident : हॉटेलमध्ये कार घूसल्याने दोघांचा मृत्यू; दोघे गंभीर जखमी, उमरगा शहराजवळ झाला अपघात

उमरगा, (जि. धाराशिव) - भरधाव वेगाने निघालेली कार राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या छोटेखानी चहाच्या हॉटेलमध्ये घुसल्याने दोघांचा मृत्यु झाला तर दोघे जखमी झाले आहेत. उमरगा ते जकेकुर- चौरस्ता दरम्यान नॅशनल टायर्सच्या दुकानासमोर मंगळवारी (ता.१०) दुपारी अडीचच्या सुमारास हा अपघात झाला..या बाबतची माहिती अशी की, उमरगा ते जकेकुर- चौरस्ता दरम्यान नॅशनल टायर्सचे दुकान आहे. या दुकानासमोर लिंबाच्या झाडाखाली चहाचे छोटेखानी हॉटेल आहे, तेथे जनता अर्थमुव्हर्स चे मालक लाडनशाँ गुलाबशाँ मुर्शद (वय-५२) रा. उमरगा व माजी नगरसेवक बळीराम कुशाप्पा पवार (वय-४८) रा. बालाजी नगर, उमरगा वर्ष दोघे चहा पिण्यासाठी बसले होते..जकेकूर - चौरस्त्यावरून बायपास मार्गाकडे वेगाने निघालेल्या कार चालकाचे (क्र. टी एस ३४ एफ ४७०६) नियंत्रण सुटल्याने कार त्या हॉटेलमध्ये घूसली. काही क्षणातच याठिकाणी गोंधळ उडाला. या अपघातात बळीराम पवार यांचा जागेवरच मृत्यू झाला तर लाडनशाँ मुर्शद याचा खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यु झाला..मेकॅनिक असलेले सचिन भिमाशंकर कुठार (वय-३०) रा. मुन्शी प्लॉट उमरगा गंभीर जखमी असून त्याच्यावर उमरगा येथे खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत तर हॉटेल चालक माधव नंदू देडे रा. जकेकुर, ता. उमरगा यांचे हात फ्रॅक्चर झाले आहेत. अपघातात हॉटेलचे फर्निचर, खुर्ची व बाजुला असलेल्या तीन दुचाकींचे नुकसान झाले आहे..दरम्यान दरम्यान या घटनेनंतर घटनास्थळी मोठी गर्दी जमली होती. लाडनशाँ यांचे बंधू मदनशाँ यांचे बाजुलाचा दुकान असल्याने तेथील नागरिक एकत्र आले. श्री प्रिंटर्स चे मालक संजीव तुळजापूरकर यांच्या कारमध्ये लाडनशाँ मुर्शद व सचिन कुठार यांना खासगी रुग्णालयात आणण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी मुर्शद यांना तपासून मृत घोषित केले तर सचिन यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..उपजिल्हा रुग्णालयात गर्दीलाडनशाँ मुर्शद व बळीराम पवार दोघेही सर्वांचे परिचित होते. दुर्देवी घटनेची माहिती मिळताच भाजपाचे युवा नेते ॲड. अभयराजे चालुक्य, हंसराज गायकवाड, दिलीप भालेराव, सतीश सुरवसे, अस्लम शेख, अरुण इगवे यांच्यासह विविध क्षेत्रातील व्यक्तींनी उपजिल्हा रुग्णालयात गर्दी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.