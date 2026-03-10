मराठवाडा

Umarga Accident : हॉटेलमध्ये कार घूसल्याने दोघांचा मृत्यू; दोघे गंभीर जखमी, उमरगा शहराजवळ झाला अपघात

भरधाव वेगाने निघालेली कार राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या छोटेखानी चहाच्या हॉटेलमध्ये घुसल्याने दोघांचा मृत्यु झाला, तर दोघे जखमी झाले.
अविनाश काळे
उमरगा, (जि. धाराशिव) - भरधाव वेगाने निघालेली कार राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या छोटेखानी चहाच्या हॉटेलमध्ये घुसल्याने दोघांचा मृत्यु झाला तर दोघे जखमी झाले आहेत. उमरगा ते जकेकुर- चौरस्ता दरम्यान नॅशनल टायर्सच्या दुकानासमोर मंगळवारी (ता.१०) दुपारी अडीचच्या सुमारास हा अपघात झाला.

