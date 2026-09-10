Sillod News : पोळ्याच्या दिवशी काळाचा घाला; भराडीच्या १५ वर्षीय विद्यार्थ्याचा तळ्यात बुडून मृत्यू

- सुनिल पांढरेपळशी - भराडी (ता. सिल्लोड) : बैल पोळ्याच्या सणानिमित्त बैल धुण्यासाठी गेलेल्या सरस्वती भुवन महाविद्यालयात इयत्ता आठवीत शिकणाऱ्या संदीप संजय गोरे (वय १५) याचा तळ्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवारी दुपारी सुमारे १२ वाजता घडली..संदीप हा आपले काका विजय गोरे व चुलत भाऊ विशाल गोरे यांच्यासह बैल धुण्यासाठी तळ्यावर गेला होता. बैल धुत असताना संदीप तळ्यातील गाळात फसत गेला आणि पाण्यात बुडाला.घटना लक्षात येताच गावातील चार ते पाच नागरिकांनी तातडीने तळ्यात उतरून त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तळ्यात मोठ्या प्रमाणात गाळ असल्याने शोधकार्यात अडथळे येत होते. बराच वेळ शोध घेऊनही संदीप सापडत नसल्याने रेस्क्यू टीमला पाचारण करण्यात आले. रेस्क्यू पथकाने घटनास्थळी दाखल होत शोधमोहीम सुरू केली. सुमारे ३० ते ४० मिनिटांच्या अथक प्रयत्नांनंतर संदीपचा शोध घेण्यात यश आले. मात्र त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता..ऐन बैल पोळ्याच्या सणाच्या दिवशी घडलेल्या या घटनेने भराडी गावासह परिसरावर शोककळा पसरली. सणाच्या आनंदावर या दुर्दैवी घटनेने विरजण पडले.संदीपचे वडील संजय गोरे यांनी भावुक होत सांगितले, “पोळा असल्याने संदीप मोठ्या हौशीत बैलांना रंग लावत होता. आपला बैल चांगला दिसावा यासाठी तो मेहनत घेत होता. बैल धुण्यासाठी तो तळ्यावर गेला आणि ही दुर्दैवी घटना घडली.”.संदीपच्या पश्चात आई-वडील, दोन बहिणी आणि एक भाऊ असा परिवार आहे. त्याच्यावर गुरुवारी सायंकाळी सुमारे ६ वाजता पिरोळा फाटा येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे. या वेळी नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि ग्रामस्थांनी मोठी गर्दी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.