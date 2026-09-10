मराठवाडा

Sillod News : पोळ्याच्या दिवशी काळाचा घाला; भराडीच्या १५ वर्षीय विद्यार्थ्याचा तळ्यात बुडून मृत्यू

बैल पोळ्याच्या सणानिमित्त बैल धुण्यासाठी गेलेल्या संदीप गोरे याचा तळ्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली.
Sandip Gore

Sandip Gore

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- सुनिल पांढरे

पळशी - भराडी (ता. सिल्लोड) : बैल पोळ्याच्या सणानिमित्त बैल धुण्यासाठी गेलेल्या सरस्वती भुवन महाविद्यालयात इयत्ता आठवीत शिकणाऱ्या संदीप संजय गोरे (वय १५) याचा तळ्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवारी दुपारी सुमारे १२ वाजता घडली.

Loading content, please wait...
student
Bail pola Festival
Drowning death
Marathi News Esakal
www.esakal.com