मराठवाडा

Kannad Accident : कन्नड–वैजापूर रस्त्यावर भीषण अपघात; दुचाकी झाडावर आदळून दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू

दुचाकी लिंबाच्या झाडाला धडकून झालेल्या भीषण अपघातात दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी उघडकीस आली.
two youth death in bike accident

two youth death in bike accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कन्नड - तालुक्यातील कन्नड–वैजापूर रस्त्यावर बनशेंद्रा–सिरजगाव दरम्यान दुचाकी लिंबाच्या झाडाला धडकून झालेल्या भीषण अपघातात दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी (ता. १२) सकाळी साडेसहाच्या सुमारास उघडकीस आली. शुभम रमेश सोनवणे (वय २३) व रतन बाळू गायकवाड (वय २१, दोघेही रा. रेल–कनवकावती, ता. कन्नड) अशी मृत तरुणांची नावे आहेत.

Loading content, please wait...
accident
death
Youth
tree
Kannad
Bike

Related Stories

No stories found.