Kannad Accident : कन्नड–वैजापूर रस्त्यावर भीषण अपघात; दुचाकी झाडावर आदळून दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू

कन्नड - तालुक्यातील कन्नड–वैजापूर रस्त्यावर बनशेंद्रा–सिरजगाव दरम्यान दुचाकी लिंबाच्या झाडाला धडकून झालेल्या भीषण अपघातात दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी (ता. १२) सकाळी साडेसहाच्या सुमारास उघडकीस आली. शुभम रमेश सोनवणे (वय २३) व रतन बाळू गायकवाड (वय २१, दोघेही रा. रेल–कनवकावती, ता. कन्नड) अशी मृत तरुणांची नावे आहेत..याबाबत अधिक माहिती अशी की, रतन गायकवाड यांच्या भाचीचा शिर्डी येथे रविवारी (ता. ११) रात्री विवाह होता. हा विवाह सोहळा आटोपून रतन गायकवाड व शुभम सोनवणे हे दोघे एम.एच. २० जी.टी. ७६२० क्रमांकाच्या दुचाकीवरून कन्नडकडे परत येत होते. बनशेंद्रा–सिरजगावजवळ दुचाकी अचानक रस्त्याच्या खाली उतरून लिंबाच्या झाडाला जोरदार धडकली. यात दोघेही गंभीर जखमी होऊन जागीच ठार झाले..हा अपघात नेमका रात्री कधी झाला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सकाळी स्थानिक नागरिकांच्या लक्षात ही घटना आल्यानंतर रेल–कनवकावतीचे माजी उपसरपंच संदीप मोरे, शबीर शेख, कुणाल सोनवणे, रवि शिंदे, संजय भालेराव, राजू वाघ, गोरख पवार, भैय्या बोर्डे, जयेश जाधव व गणेश डोंगरे यांनी घटनास्थळी धाव घेत अपघातग्रस्तांना पुढील उपचारासाठी कन्नड ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले..वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मनीषा गिते (मोंतिगे) यांनी तपासणी करून दोघांना मृत घोषित केले. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले. रेल–कनवकावती येथील सार्वजनिक स्मशानभूमीत दोघांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..शुभम सोनवणे यांचा एक वर्षापूर्वी विवाह झाला होता. त्यांच्या पश्चात पत्नी, आई व भाऊ असा परिवार आहे. रतन गायकवाड यांच्या पश्चात आई व बहीण असा परिवार आहे. या घटनेची कन्नड शहर पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास कन्नड शहर पोलीस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.