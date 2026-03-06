Kannad Accident : कन्नड-वैजापूर मार्गावर अपघात; जेहूरचा तरुण जागीच ठार

कन्नड - कन्नड-वैजापूर मार्गावर बनशेंद्रा जवळील जगताप वस्तीसमोर गुरुवारी (ता. ५) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास छोटा हत्ती टेम्पो आणि मोटारसायकल यांच्यात झालेल्या भीषण धडकेत जेहूर येथील १९ वर्षीय तरुण जागीच ठार झाला. ओमकार नंदकिशोर पवार, असे मृत तरुणाचे नाव आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ओमकार हा आपल्या मोटारसायकलवरून जात असताना जगताप वस्तीसमोर समोरून येणाऱ्या 'छोटा हत्ती' टेम्पोने (क्र. एमएच २० बीटी ३५९६) त्याला जोराची धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की, ओमकार गंभीर जखमी होऊन रस्त्यावर कोसळला..घटनेची माहिती मिळताच बीट जमादार संदीप आटोळे आणि पोलीस कॉन्स्टेबल दिनेश खेडकर यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिकांच्या मदतीने ओमकारला तातडीने चापानेर येथील आरोग्य उपकेंद्रात हलवण्यात आले, मात्र तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला तपासून मृत घोषित केले. कन्नड शहर पोलीस ठाण्यात घटनेची नोंद करण्यात आली पुढील तपास पोलीस करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.