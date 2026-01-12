Paithan Accident : मित्रांची पैठण सहल ठरली अखेरची! परतताना झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू, एक गंभीर

बिडकीन (ता. पैठण) - सुटीचा आनंद घेण्यासाठी मित्रासोबत पैठणला फिरायला जाणे हिंगोलीच्या दोन तरुणांसाठी जीवघेणे ठरले. पैठणची सहल आटोपून छत्रपती संभाजीनगरकडे परतत असताना बिडकीनजवळ झालेल्या भीषण अपघातात वीस वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला, तर त्याचा मित्र गंभीर जखमी झाला आहे. ही घटना रविवारी (ता. ११) रात्री साडेआठला घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, राम राठोड (वय २०) आणि प्रथमेश कुबडे (वय २१, दोन्ही रा. हिंगोली) हे दोन मित्र छत्रपती संभाजीनगर येथील एका खासगी महाविद्यालयात शिक्षण घेत असून तिथेच वसतिगृहात राहत होते. रविवारी (ता. ११) सुटी असल्याने ते आपल्या इतर दोन मित्रांसह पैठण येथे फिरायला गेले होते..दिवसभर पैठणमध्ये फिरल्यानंतर रात्री साडेआठ वाजेच्या सुमारास ते दुचाकीवरून (क्र. एमएच २० जीएस ३५७४) शहराकडे परतत होते. परतीच्या प्रवासात पैठण-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील अशोका वजनकाट्याजवळ, जलवाहिनीचे लोखंडी पाइप वाहून नेणाऱ्या ट्रकने (क्र. एमएच ४० सीडी ८२४७) त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली..धडक इतकी भीषण होती की, दोघेही तरुण रस्त्यावर फेकले गेले आणि गंभीर जखमी झाले. स्थानिकांनी त्यांना तातडीने बिडकीन ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. तेथून त्यांना पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात हलवण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान राम राठोड याची प्राणज्योत मालवली. जखमी प्रथमेशवर सध्या उपचार सुरू आहेत..पोलिसांकडून तपास सुरूअपघाताची माहिती मिळताच बिडकीन पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन वाहतूक सुरळीत केली. पाईप वाहून नेणारा ट्रक रस्त्यावर उभा होता की चालू अवस्थेत, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसून पोलिस सीसीटीव्ही आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या आधारे तपास करत आहेत. याप्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत बिडकीन पोलिसांत गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.