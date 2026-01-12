मराठवाडा

Paithan Accident : मित्रांची पैठण सहल ठरली अखेरची! परतताना झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू, एक गंभीर

सुटीचा आनंद घेण्यासाठी मित्रासोबत पैठणला फिरायला जाणे हिंगोलीच्या दोन तरुणांसाठी ठरले जीवघेणे.
Accident

Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बिडकीन (ता. पैठण) - सुटीचा आनंद घेण्यासाठी मित्रासोबत पैठणला फिरायला जाणे हिंगोलीच्या दोन तरुणांसाठी जीवघेणे ठरले. पैठणची सहल आटोपून छत्रपती संभाजीनगरकडे परतत असताना बिडकीनजवळ झालेल्या भीषण अपघातात वीस वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला, तर त्याचा मित्र गंभीर जखमी झाला आहे. ही घटना रविवारी (ता. ११) रात्री साडेआठला घडली.

Loading content, please wait...
Paithan
death
Youth
Disaster
Bike
road accident
Truck

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com