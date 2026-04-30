Udgir Accident : ट्रॅक्टरच्या धडकेत महीलेचा मृत्यू; चालकावर गुन्हा दाखल

उदगीर - तालुक्यातील डोंगरशेळकी येथे घडलेल्या अपघातात एका वृद्ध महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी वाढवणा पोलीस ठाण्यात ट्रॅक्टर चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलीसांनी दिलेल्या अधिक माहितीनुसार, गुरुवारी (ता.३०) रोजी सकाळी सुमारे पावणेसहा वाजता मौजे डोंगरशेळकी येथील धोंडूतात्या मंदिराजवळील रस्त्यावर ही घटना घडली. फिर्यादी संजीव बाबुराव केंद्रे (वय ५६, व्यवसाय शिक्षक) यांनी फिर्याद दिली आहे. सदर महीला त्या परिसरात फिरत असताना, महिंद्रा कंपनीचा लाल रंगाचा ट्रॅक्टर (क्रमांक एम एच२४ बीआर ७०१९) भरधाव वेगात व निष्काळजीपणे चालवित असलेल्या चालकाने त्यांच्या आई रशिकाबाई बाबुराव केंद्रे (वय-७५) यांना जोरदार धडक दिली..या धडकेत रशिकाबाई गंभीर जखमी झाल्या असून, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. संबंधित ट्रॅक्टर चालक रामेश्वर गिरीधर मुंडे (रा. डोंगरशेळकी, ता. उदगीर) याच्याविरोधात भारतीय न्याय संहिता व मोटार वाहन कायदा कलमा अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.अशा प्रकारच्या घटनांमुळे वाहनचालकांनी वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करून सुरक्षित वाहन चालविण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.