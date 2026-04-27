Pachod Accident : रसायनची वाहतूक करणाऱ्या टँकर व दुचाकीची समोरासमोर धडक; एक ठार, एक गंभीर

पाचोड - रसायनची वाहतूक करणाऱ्या भरधाव वेगातील टँकर व दुचाकीची समोरासमोर धडक होऊन एक जण जागीच ठार तर एक जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना रविवारी (ता. २६) रात्री अंबड - पाचोड राज्य महामार्गावर घडली असून मृत व जखमी हे अंबड तालुक्यातील रहिवाशी आहेत..यासंबंधी अधिक माहिती अशी, रामेश्वर अंबादास पिराणे (वय ४०), रा.अंबड, (जि. जालना) व त्यांचे नातेवाईक संभाजी विठ्ठल अदलिंगे (वय ३८), रा. भालगाव, हे दोघेजण रविवारी (ता.२६) सकाळी पाचोड (ता. पैठण) परिसरात काही कामानिमित्त आले होते. ते आपले काम आटोपून रात्री आपल्या दुचाकी (क्र.एम.एच.२१ सी.ई -३१३७) ने गावाकडे परतत असताना भरधाव वेगात अंबडकडून पाचोडकडे येणाऱ्या रसायनने भरलेल्या टँकरने त्यांच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली. या धडकेत रामेश्वर पिराणे हे जागीच ठार झाले तर संभाजी अदलिंगे हे गंभीर जखमी झाले . ही धडक भिषण होती की दुचाकीचा पूर्णतः चुराडा होऊन दुचाकीवरील रामेश्वर पिराणे हे टँकरमध्ये अडकल्याने त्यांस टँकरने दोनशे ते अडीचशे फूटापर्यंत फरफटत नेले व त्यानंतर टँकर रस्त्यालगत असलेल्या नालीत जाऊन उलटला..या घटनेची माहिती मिळताच पाचोड पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक राम बारहाते व पोलिस कर्मचारी विष्णू सानप यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत दोघांना १०८ रुग्णवाहीकेस पाचारण करून त्यांना पाचोडच्या ग्रामीण रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले. यावेळी उपस्थित वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शिवाजी पवार यांनी रामेश्वर पिराणे यांस तपासून मृत घोषित केले तर संभाजी अदलिंगे यांचेवर प्रथमोपचार करून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांस पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे पाठविण्यात आले.या प्रकरणी पाचोड पोलीस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली असून या घटनेचा तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाचोड पोलिस करीत आहे.