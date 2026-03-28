Shendurwada Accident : शाळेत जाणारा विद्यार्थी भीषण अपघातात जागीच ठार

शेंदूरवादा - गंगापूर तालुक्यातील इसारवाडी फाटा ते शेंदूरवादा-बिडकीन महामार्गावर मुक्तेश्वर शुगर मिलजवळ शनिवारी सकाळी आठ ते साडेआठ वाजेच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात शाळेत जाणाऱ्या १५ वर्षीय विद्यार्थ्याचा जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, गंगापूर तालुक्यातील भगतवाडी (मुर्शिदाबाद) येथील रहिवासी कृष्णा दत्तात्रय म्हस्के (वय १५) हा शेंदूरवादा येथील शाळेत शिक्षण घेत होता. शनिवारी सकाळी तो मोटारसायकलवरून शाळेकडे निघाला असताना मुक्तेश्वर शुगर मिलजवळ इसारवाडी फाट्याकडून बिडकीनकडे जाणाऱ्या आरजे १९ जीके ३५८५ क्रमांकाच्या ट्रकने त्याच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. धडकेनंतर कृष्णा ट्रकच्या चाकाखाली आल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला..घटनेची माहिती मिळताच वाळूज पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शिवचरण पांढरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक अजय शितोळे, रमेश राठोड, विजय पिंपळे व संदीप धनेधर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली.पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन वैद्यकीय तपासणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात पाठवला. वाहन चालकाला ताब्यात घेतले असून या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे..शेंदूरवादा परिसरात हळहळ....कृष्णा म्हस्के हा घरातील जबाबदार व कष्टाळू मुलगा म्हणून ओळखला जात होता. शेतीकामात तो आई-वडिलांना नेहमी मदत करत असे. त्याचा मोठा भाऊ विकलांग असल्याने घराची सर्व जबाबदारी कृष्णावरच होती. गावातील सार्वजनिक व धार्मिक कार्यातही तो नेहमी पुढाकार घेत असे. शाळेतही तो हुशार विद्यार्थी म्हणून परिचित होता. त्याच्या अकाली मृत्यूची बातमी समजताच शेंदूरवादा परिसरात शोककळा पसरली असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.