Pachod Accident : लग्नपत्रिका वाटप करणारा युवक पाचोडला अपघातात ठार

पाचोड - नातेवाईकाच्या लग्नपत्रिका वाटप करण्यासाठी पांढरी पिंपळगाव, (ता. जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथून दुचाकीने बीडला जाणाऱ्या युवकाचा समोरून भरधाव वेगात येणाऱ्या पिकअपने जोराची धडक दिल्याने दुचाकीस्वार जागीच ठार झाल्याची घटना धुळे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर पाचोड (ता. पैठण) जवळील अमृत हॉटेलसमोर गुरुवारी (ता. ३०) रात्री पावणेदहा वाजेच्या सुमारास घडली. अनिल भिमा यदमाळ, रा. रजापूर, (ता. पैठण) ह. मु. पांढरी पिंपळगाव, (ता. जि. छत्रपती संभाजीनगर) असे अपघातात ठार झालेल्या युवकाचे नाव आहे..पांढरी पिंपळगाव, (ता. जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथील अनिल भिमा यदमाळ (वय-२५) हा युवक त्याच्या जवळच्या नातेवाईकाच्या लग्नपत्रिका वाटण्यासाठी छ. संभाजीनगरकडून दुचाकी (क्र.एम एच २३ बी क्यू - ५७५७)ने बीडकडे जात होता. तो पाचोड येथे आला अन् पुढे जाण्यासाठी तो वळण घेताच समोरून भरधाव वेगात पाचोड ला येणाऱ्या पिकअप (क्र. एमएच २१ बीएच ६८४२)ने जोराची धडक दिली..धडक इतकी भीषण होती की या अपघातात दुचाकीस्वार अनिल यदमाळ हा घटनास्थळीच ठार झाला. या घटनेची माहिती मिळताच हॉटेल वरील नागरिकांसह स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या घटनेची माहिती मिळताच पाचोड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन घटनेची माहिती घेत घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून अपघात घडताच पळ काढण्याच्या तयारीत असलेल्या संबंधित अपघातग्रस्त पिकअप व संबंधित पिकअप चालकांस ताब्यात घेतले.या प्रकरणाची पाचोड पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास पाचोड पोलिस करीत आहे.