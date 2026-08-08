Kannad Accident : वाढदिवसाच्या रात्रीच काळाचा घाला; हतनूरजवळ दुचाकी अपघातात २० वर्षांच्या तरुणाचा मृत्यू

- संतोष निकमकन्नड - वाढदिवसाचा आनंद साजरा केल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच नियतीने घाला घातल्याची अत्यंत हृदयद्रावक घटना हतनूर (ता. कन्नड) येथे घडली. राष्ट्रीय महामार्गावरील जिल्हा परिषद शाळेजवळ उड्डाणपुलाच्या सुरुवातीला दुचाकी दुभाजकाला धडकून झालेल्या भीषण अपघातात साईराज योगेश बिडवे (वय-२०) या महाविद्यालयीन तरुणाचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला. शनिवारी (ता. 8 ) मध्यरात्री सव्वाबारा वाजेच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली..वाढदिवसाच्या आनंदावर शोककळा -७ ऑगस्ट रोजीच साईराजचा २० वा वाढदिवस होता. दिवसभर मित्र आणि नातेवाइकांनी दिलेल्या शुभेच्छांनी घर आनंदाने न्हाऊन निघाले होते. मात्र, मध्यरात्रीच्या सुमारास घडलेल्या या दुर्दैवी अपघाताने बिडवे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. साईराज हा कन्नडहून दुचाकीवरून हतनूरकडे येत होता. राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाणपुलाच्या सुरुवातीला गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्याचा अंधारामुळे अंदाज न आल्याने त्याची दुचाकी थेट दुभाजकावर जाऊन धडकली. या भीषण धडकेत त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली.अपघाताची माहिती मिळताच नातेवाइक व मित्रांनी घटनास्थळी धाव घेऊन गंभीर जखमी अवस्थेतील साईराजला तातडीने छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात दाखल केले; मात्र डॉक्टरांनी तपासणीअंती त्याला मृत घोषित केले..एकुलत्या एक मुलाचा अंत; परिसरात हळहळसाईराज हा महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या द्वितीय वर्षात शिकत होता. सामाजिक कार्यकर्ते योगेश पांडुरंग बिडवे यांचा तो एकुलता एक मुलगा होता. त्याच्या पश्चात आई, वडील, आजी आणि एक बहीण असा परिवार आहे. ८ ऑगस्ट रोजी हतनूर येथील स्मशानभूमीत अत्यंत शोकाकुल वातावरणात त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..पथदिवे सुरू असते तर साईराज वाचला असता...!हतनूर येथील उड्डाणपुलावरील पथदिवे गेल्या पाच महिन्यांपासून पूर्णपणे बंद असल्याची संतापजनक माहिती स्थानिकांनी दिली आहे. रात्रीच्या वेळी संपूर्ण उड्डाणपूल परिसर अंधारात बुडालेला असतो. अंधारामुळे महामार्गावरून गावाकडे वळताना वाहनचालकांना दुभाजकाचा अंदाज येत नाही, ज्यामुळे येथे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. महामार्ग प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळेच साईराजचा बळी गेल्याचा आरोप करत नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.