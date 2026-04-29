Rickshaw Accident : मावस बहिणीच्या हळदीच्या कार्यक्रमाला जाताना काळाचा घाला; रिक्षाचालक ठार, मुलगी गंभीर

- बाळासाहेब काळेकरमाड - मावस बहिणीच्या हळदीच्या कार्यक्रमासाठी निघालेल्या रिक्षाचालकावर काळाने घाला घातल्याची हृदयद्रावक घटना जालना-छत्रपती संभाजीनगर मार्गावर घडली. तुलसी हॉटेलजवळ बुधवार (ता. २९)रोजी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात रिक्षाचालकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्याची आठ वर्षीय मुलगी गंभीर जखमी झाली आहे..सटाणा येथील राजू जिजा जगधणे (वय-३५) हे आपल्या रिक्षातून कौडगाव येथे मावस बहिणीच्या हळदीच्या कार्यक्रमाला जात होते. तुलसी हॉटेलजवळ पुढे उभ्या असलेल्या अज्ञात वाहनाला त्यांच्या रिक्षाने पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या धडकेत जगधणे यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्यांची मुलगी तनूज्या (वय-८) गंभीर जखमी झाली..अपघातानंतर जखमींना तातडीने ॲम्बुलन्सद्वारे घाटी रुग्णालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे हलविण्यात आले. तेथे डॉक्टरांनी तपासून जगधणे यांना मृत घोषित केले असून तनूज्यावर उपचार सुरू आहेत.या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली..पोलिस निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली संतोष चव्हाण, सोपान डकले व दादासाहेब ढवळे पुढील तपास करीत आहेत. दरम्यान, जगधणे यांच्या पश्चात पत्नी, आई व चार मूली सात महिन्याच्या एक मूलगा असा परिवार असून कुटुंबातील एकुलता एक कर्ता पुरुष गेल्याने त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.