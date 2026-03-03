मराठवाडा

Phulambri News : तलावात पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू

कोलठाण शिवारातील तलावात पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन मुलांचा पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली.
Two Young Boys Drown While Swimming in Lake

Two Young Boys Drown While Swimming in Lake

sakal

नवनाथ इधाटे
Updated on

फुलंब्री - पोलीस ठाणे फुलंब्री हद्दीत आज सावंगी जवळील कोलठाण शिवारातील तलावात पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन मुलांचा पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Loading content, please wait...
Phulambri
death
Youth
lake
young
swimming
Drowning death

Related Stories

No stories found.