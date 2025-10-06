मराठवाडा

Kannad Accident : तेलवाडीजवळ दुचाकीला पिकअपचा अपघात; तरुणीचा जागीच मृत्यू

पिकअप वाहनाने दुचाकीला पाठीमागून जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात वीस वर्षीय तरुणीचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडली.
pickup two wheeler accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कन्नड - धुळे–सोलापूर महामार्गावरील तेलवाडीजवळ एका पिकअप वाहनाने दुचाकीला पाठीमागून जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात वीस वर्षीय तरुणीचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी (ता. ६) सायंकाळी साडेचार वाजेच्या सुमारास घडली. निकीता संदीप चव्हाण (२०, रा.तेलवाडी,ता. कन्नड) असे मृत तरुणीची नावे आहे.

accident
death
Kannad
young girl
Two Wheeler

