Kannad Accident : तेलवाडीजवळ दुचाकीला पिकअपचा अपघात; तरुणीचा जागीच मृत्यू

कन्नड - धुळे–सोलापूर महामार्गावरील तेलवाडीजवळ एका पिकअप वाहनाने दुचाकीला पाठीमागून जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात वीस वर्षीय तरुणीचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी (ता. ६) सायंकाळी साडेचार वाजेच्या सुमारास घडली. निकीता संदीप चव्हाण (२०, रा.तेलवाडी,ता. कन्नड) असे मृत तरुणीची नावे आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तेलवाडी येथून संदीप चव्हाण, निकीता चव्हाण हे पती,पत्नी एमएच-२० जीयू-९६०५ या दुचाकीवरून कन्नडकडे जात होते. त्यांच्या पाठीमागून छत्रपती संभाजीनगरकडे केळी घेऊन जाणाऱ्या एमएच-०४ एचवाय-६४५६ या पिकअप वाहनाने संदिप चव्हाण यांच्या चालु दुचाकीला पाठीमागून जोराची धडक दिली..या धडकेत दुचाकीवरील निकीता चव्हाण या रोडवर पडल्या व गंभीर दुखापतीमुळे त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. पती संदिप हे देखील जखमी झाले.घटनेची माहिती मिळताच कन्नड शहर पोलिसांना कळताच बीट जमादार संजय आटोळे व दिनेश खेडकर यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी निकीता चव्हाण यांना कन्नड ग्रामीण रुग्णालयात हलवले..तेथे वैद्यकीय अधिकारी श्रीमती पठारे यांनी तपासणी करून निकीता यांना मृत घोषित केले. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. पिकअप गाडी चालकाच्या विरुद्ध गुन्हा नोद करण्याची प्रक्रीया रात्री उशिरापर्यंत सुरु होती..