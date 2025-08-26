Latur Accident: लातूर-उमरगा महामार्गावर भरधाव कारच्या धडकेत दुचाकीवरील तीन तरुण ठार

किल्लारी (जि. लातूर) : भरधाव कारच्या धडकेत दुचाकीवरील तीन तरुण ठार झाल्याची घटना लातूर-उमरगा महामार्गावर रविवारी (ता. २४) रात्री उशिरा घडली. सोमनाथ दयानंद हिप्परगे (वय २२), अभिषेक शाहूराज इंगळे (२३) आणि दिगंबर दत्ता इंगळे (२७) अशी मृतांची नावे आहेत. .सरवडी (ता. निलंगा) येथील सोमनाथ हिप्परगे, अभिषेक इंगळे, दिगंबर इंगळे हे दुचाकीने काल रात्री अकराच्या सुमारास लातूरहून गावाकडे परतत होते..लातूर-उमरगा मार्गावरील करजगाव पाटीजवळ दुचाकीला भरधाव कारची (एमएच२४ एफजी ७१७२) धडक बसली. यात दुचाकीवरील सोमनाथ, अभिषेक हे दोघे जागीच ठार झाले, तर दिगंबरचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. .Manwat Crime : डोक्यात कुदळ मारून चालकाचा केला खून; झरी नाक्यावरील हॉटेलमधील घटना.सोमनाथ व अभिषेकच्या पार्थिवावर सोमवारी (ता. २५) गावात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. किल्लारी पोलिसांकडून अपघातप्रकरणी चौकशी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.