Latur Accident: लातूर-उमरगा महामार्गावर भरधाव कारच्या धडकेत दुचाकीवरील तीन तरुण ठार

Accident News: किल्लारी, लातूर भागात भरधाव कारच्या धडकेत तीन तरुण दुचाकीवरील ठार झाले. सोमनाथ, अभिषेक आणि दिगंबर या तरुणांचे पार्थिव गावात अंत्यसंस्कार करण्यात आले असून पोलिस तपास सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
किल्लारी (जि. लातूर) : भरधाव कारच्या धडकेत दुचाकीवरील तीन तरुण ठार झाल्याची घटना लातूर-उमरगा महामार्गावर रविवारी (ता. २४) रात्री उशिरा घडली. सोमनाथ दयानंद हिप्परगे (वय २२), अभिषेक शाहूराज इंगळे (२३) आणि दिगंबर दत्ता इंगळे (२७) अशी मृतांची नावे आहेत.

