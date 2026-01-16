मराठवाडा

Latur News : मांजाने गळा कापल्याने दुचाकीस्वाराचा मृत्यू

राष्ट्रीय महामार्गावर पतंगाच्या मांजाने गळा कापल्याने एका दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली.
sanjivkumar hosmani

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कासार सिरसी (जि. लातूर) - बिदर जिल्ह्यातील तालमडगी येथील राष्ट्रीय महामार्गावर पतंगाच्या मांजाने गळा कापल्याने एका दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाल्याची घटना बुधवारी दुपारी घडली.

Latur
death
Bike
throat
chinese manja

