Dharshiv News: लोहारा तालुक्यात शेतमजुराचा ओढ्याच्या प्रवाहात वाहून मृत्यू; पाच तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर मृतदेह सापडला

लोहारा (जि. धाराशिव) : तालुक्यातील नागूर शिवारात रविवारी (ता. २८) सकाळी म्हैस चारण्यासाठी गेलेल्या शेतमजुराचा ओढ्याच्या प्रवाहात वाहून जाऊन मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. बालाजी त्र्यंबक मोरे (वय ४२) असे मृत शेतमजुराचे नाव आहे..शनिवारी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे कास्ती ओढा मोठ्या वेगाने प्रवाहीत झाला होता. रविवारी सकाळी सहा वाजता मोरे शिवारात म्हैस चारण्यासाठी गेले असता, एक म्हैस थेट ओढ्याकडे गेल्याने तिला परतवण्यासाठी ते पुढे गेले..मात्र अचानक पाय घसरल्याने ते संतुलन गमावून ओढ्याच्या प्रवाहात वाहून गेले. घटनेची माहिती मिळताच तहसीलदार रणजितसिंह कोळेकर, सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर कुकलारे, गटविकास अधिकारी जगदेव वग्गे यांच्यासह प्रशासन व पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले..स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीने तब्बल पाच तास शोधमोहीम राबविण्यात आली. दुपारी एकच्या सुमारास याच शिवारातील निम्न तेरणा प्रकल्पाच्या पात्रात माशांसाठी टाकलेल्या जाळ्यात मोरे यांचा मृतदेह आढळून आला. मृतदेह लोहारा येथील ग्रामीण रुग्णालयात नेऊन शवविच्छेदन करण्यात आले. .Nagpur News: फवारणीसाठी गेलेल्या मजुराचा विजेच्या तारेला धक्का बसून मृत्यू; रामटेक हादरले!.या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. मोरे यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले व एक मुलगी असा परिवार आहे. शेतमजुरी करूनच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत असल्याने कर्ता पुरुषाच्या मृत्यूमुळे घर उघड्यावर आले आहे.