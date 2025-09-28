Dharshiv News: लोहारा तालुक्यात शेतमजुराचा ओढ्याच्या प्रवाहात वाहून मृत्यू; पाच तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर मृतदेह सापडला

मराठवाडा

नीलकंठ कांबळे
लोहारा (जि. धाराशिव) : तालुक्यातील नागूर शिवारात रविवारी (ता. २८) सकाळी म्हैस चारण्यासाठी गेलेल्या शेतमजुराचा ओढ्याच्या प्रवाहात वाहून जाऊन मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. बालाजी त्र्यंबक मोरे (वय ४२) असे मृत शेतमजुराचे नाव आहे.

