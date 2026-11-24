मुरूम - संगारेड्डी जिल्ह्यातील (तेलंगणा) जहिराबाद बायपास रोडवर हैदराबाद-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६५ वर झालेल्या भीषण कार अपघातात मुरूम येथील ज्ञानदान शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष शरणाप्पा सिद्रामप्पा मुदकण्णा (ऊर्फ शरणु अण्णा) व त्यांच्या पत्नी सौ. सुषमा मुदकण्णा यांचे मंगळवारी (ता. २४) रोजी दुःखद निधन झाले. या दुर्दैवी घटनेचे वृत्त समजताच मुरूम शहर व परिसरावर शोककळा पसरली आहे..या अपघातात पती-पत्नी दोघांचाही मृत्यू झाल्याने शैक्षणिक, सामाजिक आणि सहकार क्षेत्रात तीव्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. अत्यंत मनमिळावू स्वभाव आणि कार्यतत्परतेमुळे ते परिसरात 'शरणु अण्णा' या नावाने सर्वपरिचित होते. ते स्वतः सिविल इंजिनियर होते. शरणाप्पा मुदकण्णा यांनी अतिशय कमी कालावधीत मुरूम शहरातील शैक्षणिक क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली होती..ज्ञानदान शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी संस्थेला नावारूपाला आणले. शांतीनिकेतन विद्यालयाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, तसेच शाळेत उत्तम शिस्त आणि नियोजन राहावे यासाठी ते सातत्याने प्रयत्नशील होते..सहकार क्षेत्रातही त्यांचा मोठा ठसा होता. श्री महात्मा बसवेश्वर सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुरूमचे संस्थेच्या स्थापनेपासूनच व्हाईस चेअरमन म्हणून त्यांनी गेल्या १८ वर्षांपासून उल्लेखनीय कार्य केले. संस्थेला सातत्याने लेखापरीक्षण (ऑडिट) 'अ' वर्ग दर्जा मिळवून देण्यात आणि सहा वेळा विभागीय पुरस्कार प्राप्त करून देण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. समाजात वाचन संस्कृती रुजावी या उद्देशाने त्यांनी पतसंस्थेच्या माध्यमातून 'महात्मा बसवेश्वर सार्वजनिक वाचनालय' सुरू केले होते. याशिवाय संस्थेमार्फत दरवर्षी विविध सामाजिक व शैक्षणिक उपक्रम राबवण्यात त्यांचा पुढाकार असे..मुदकण्णा दाम्पत्याच्या अकाली जाण्याने त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. मृत्यू समयी त्यांचे वय ६१ वर्षे होते. त्यांच्यावर मुरूम येथील कंटेकुर रोड लगत असलेल्या त्यांच्या शेतात बुधवारी (ता. २५) सकाळी १० वाजता अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या पश्चात आई, एक भाऊ, दोन बहिणी, मुलगी कु. तेजस्विनी (आयटी अभियंता, फोक्सवॅगन कंपनी) आणि मुलगा चि. वीरकुमार (एमबीबीएस शिक्षण, नेपाळ) असा उच्चशिक्षित परिवार आहे. तसेच शिवसेना (शिंदे गट) नेते चंद्रशेखर मुदकण्णा यांचे ते लहान बंधू होत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.