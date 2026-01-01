Islapur News : महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याची गळफास घेऊन संपविले जीवन

इस्लापूर (जि. नांदेड) - महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची घटना सहस्रकुंड परिसरातील पाण्याच्या टाकीजवळ मंगळवारी (ता. ३१) दुपारी उघडकीस आली. रानोजी विलास ऐनलेवाड (वय २०, रा. परोटी, ता. किनवट) असे त्याचे नाव असून, तो नांदेड येथे शिक्षण घेत होता. .रानोजीने भावाला नांदेडला जात असल्याचे सांगितले होते. त्याला इस्लापूर येथे सोडून भाऊ घरी परतला होता. नंतर रानोजी सहस्रकुंड परिसरात गेला आणि त्याने झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली..स्थानिकांनी माहिती देताच पोलिसांनी घटनास्थळी भेट दिली. मृतदेह इस्लापूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाठविला. त्याच्या आत्महत्येमागचे नेमके कारण समजू शकले नाही. सहायक पोलिस निरीक्षक निमेश भोसले, उपनिरीक्षक कोमल कांगणे तपास करीत आहेत..आई-वडिलांना उद्देशून पोस्टरानोजी ऐनलेवाड हा नांदेडच्या एका महाविद्यालयात बी.एस्सी. प्रथम वर्षात होता. आत्महत्येपूर्वी त्याने सोशल मीडियाद्वारे पोस्ट पाठवली होती. ‘आई, बाबा आज तुमची खूप आठवण येत आहे, मी घरी आहे आणि तुम्ही नाही...लवकर या, मी वाट बघेन तुमची’ असा या पोस्टचा आशय होता. त्याचे आई-वडील कामानिमित्त तेलंगणा राज्यात असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.