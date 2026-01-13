Kej Crime : तीन मुली झाल्या, पण वंशाच्या दिव्यासाठी छळ, महिलेने संपविले जीवन; पतीसह तिघांविरुद्ध गुन्हा

बीड - ‘तुला तीन मुलीच झाल्या, आमच्या वंशाला दिवा नाही’, असे म्हणत सासरच्यांकडून शारीरिक व मानसिक छळ होत असल्याने त्रस्त झालेल्या २५ वर्षीय महिलेने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना केज तालुक्यातील उंदरी येथे घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार आजरखेडा (ता. रेणापूर, जि. लातूर) येथील प्रकाश सूर्यवंशी यांची मुलगी अरुणा हिचा विवाह उंदरी येथील उद्धव ठोंबरे यांच्याशी १६ ऑगस्ट २०१९ ला रोजी झाला होता. उद्धव ठोंबरे हा सुरवातीला बँकेत नोकरी करत होता; नंतर त्याने नोकरी सोडून शेती करायला सुरवात केली होती..दरम्यान, अरुणा व उद्धव यांना प्रथम एक मुलगी, नंतर जुळ्या मुली झाल्या. एकूण तीन मुली झाल्याच्या कारणावरून अरुणाचा सासरी छळ सुरू झाला. उद्धव ठोंबरे हा दारूच्या नशेत अरुणाला शिवीगाळ व मारहाण करत असल्याचे समोर आले आहे.तसेच सासू इंदूबाई उत्तम ठोंबरे आणि सासरे उत्तम रघुनाथ ठोंबरे हेही ‘आम्हाला मुलगा हवा होता, तू आमचा वंश बुडविलास’, असे म्हणत तिला अपमानास्पद वागणूक देत मानसिक त्रास देत होते. सासरच्या छळाबाबत अरुणाने तिचे आई-वडील, भाऊ आणि मोठी बहीण करुणा हिला वेळोवेळी फोनवर तसेच माहेरी आल्यानंतरही माहिती दिली होती..त्रासाला कंटाळून सासरी नांदायला जायची इच्छा नसल्याचे ती वारंवार सांगत होती. मात्र, माहेरच्या मंडळींनी समजूत काढून तिला धीर देण्याचा प्रयत्न केला होता. सततच्या मानसिक व शारीरिक त्रासाला कंटाळून अरुणाने १० जानेवारीला उंदरी येथील घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली..अरुणा ठोंबरे हिचा भाऊ गोविंद सूर्यवंशी यांच्या तक्रारीवरून युसुफवडगाव पोलिस ठाण्यात उद्धव ठोंबरे, सासू इंदूबाई ठोंबरे आणि सासरे उत्तम ठोंबरे या संशयितांच्या विरोधात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल झाला आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक मच्छिंद्रनाथ शेंडगे, उपनिरीक्षक भारत बरडे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.