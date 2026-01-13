मराठवाडा

Kej Crime : तीन मुली झाल्या, पण वंशाच्या दिव्यासाठी छळ, महिलेने संपविले जीवन; पतीसह तिघांविरुद्ध गुन्हा

‘आम्हाला मुलगा हवा होता, तू आमचा वंश बुडविलास’, असे म्हणत तिला.....
Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
बीड - ‘तुला तीन मुलीच झाल्या, आमच्या वंशाला दिवा नाही’, असे म्हणत सासरच्यांकडून शारीरिक व मानसिक छळ होत असल्याने त्रस्त झालेल्या २५ वर्षीय महिलेने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना केज तालुक्यातील उंदरी येथे घडली.

