औरंगाबाद : गुणवत्ता असूनही केवळ अर्थिक परिस्थितीमुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळूनही पैशाअभावी प्रवेश रद्द होतो की काय अशी आदिवासी विद्यार्थ्याची अवस्था झाली. मात्र, या विद्यार्थ्याच्या मदतीला शासकीय विद्यानिकेतच्या माजी विद्यार्थ्यांची संस्था पुढे आली. व्हाटसऍपवरुन निरोप मिळाले, 1 लाख 60 हजार रुपये जमा झाले आणि देवीलाल पाडवी या विद्यार्थ्याचा एमबीबीएससाठी प्रवेश निश्‍चित झाला. ग्रामीण भागात तसेच डोंगर दऱ्यात गुणवत्ता असते मात्र केवळ परिस्थितीमुळे ती जगापुढे येऊ शकत नाही. अशीच अवस्था तळोदा तालुक्‍यातील (जि. नंदूरबार) वालेर येथील देवीलाल पाडवी या विद्यार्थ्याची झाली होती. आदिवासी विद्यार्थ्यांना शुल्क माफ असते मात्र त्याचा नंबर लातूर येथील खासगी एमआयएमएलआर मेडीकल कॉलेजमध्ये लागला. खासगी महाविद्यालयात 1 लाख 30 हजार अनामत व वसतीगृहासाठी 30 हजार लगेच भरुन प्रवेश निश्‍चित करायचा होता, ही रक्‍कम एका आठवड्यात भरायची होती. मात्र पाडवी याची परिस्थिती एवढी फीस भरण्याइतकी नसल्याने त्याचा प्रवेश रद्द होण्याची वेळ आली. शासकीय विद्यानिकेतन औरंगाबाद येथील माजी विद्यार्थ्यांची संस्था गरीब होतकरु विद्यार्थ्यांना व शाळेच्या प्रगतीसाठी आर्थिक मदत करत असते. देवीलाल पाडवीदेखील याच शाळेतून शिकलेला गुणवंत विद्यार्थी, त्याविषयीची संस्थेच्या सदस्यांना माहिती मिळाल्यानंतर संस्थेच्या व्हॉटसअप ग्रुपवरुन निरोप आले आणि संस्थेतर्फे 1 लाख 60 हजार लातूरच्या मेडिकल कॉलेज प्रवेशासाठी देण्यात आले. एवढेच नव्हे तर देवीलाल पाडवी याच्या शिक्षणासाठी संस्था यापुढेही मदतीसाठी तत्पर राहील, असे डॉ. राजेंद्रसिंग परदेशी यांनी त्याला आश्‍वासन दिले.



Web Title: Tribal child access is guaranteed as soon as WhatsApp sends a message