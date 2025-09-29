Phulambri News : फुलंब्रीत तिहेरी मृत्यूच्या घटना! विद्युत शॉक, गळफास व विषारी औषधाने तिघांचा बळी

फुलंब्री - फुलंब्री तालुक्यात एकाच दिवशी तिन ठिकाणी घडलेल्या वेगवेगळ्या घटनांनी खळबळ उडाली आहे. जिनिंग झोपडपट्टीतील १४ वर्षीय मुलाचा विद्युत शॉक लागून मृत्यू झाला, तर सांजुळ येथील ३२ वर्षीय युवकाने गळफास घेतला आणि म्हस्ला येथील ३५ वर्षीय युवकाने विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या केली. या तिन्ही घटनांची फुलंब्री पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद सोमवारी (ता.२९) करण्यात आली आहे..विद्युत शॉक लागून मृत्यू झालेल्या मुलाचे नाव रेहान चांद शहा (वय १४, रा.फुलंब्री) असे आहे. गळफास घेऊन मृत्यू झालेल्या युवकाचे नाव अमोल सुखदेव पगडे (वय ३२, रा. सांजुळ, ता. फुलंब्री) असून, विषारी औषध प्राशन केलेल्या युवकाचे नाव विष्णु किसन मुठ्ठे (वय ३५, रा. म्हस्ला, ता. फुलंब्री) असे आहे..जिनिंग झोपडपट्टीतील रेहान शहा यास राहत्या घरी विद्युत शॉक लागल्याने त्यास फुलंब्री ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी तपासून त्याला मृत घोषित केले. सांजुळ येथील अमोल पगडे यांनी राहत्या घरी गळफास घेतला. त्यांना त्वरीत फुलंब्री ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले..तर तिसरी घटना फुलंब्री येथील बाजार समितीच्या आवारातील आहे. विष्णु मुठ्ठे यांनी विषारी औषध प्राशन केलेले होते. त्यांच्या शेजारी विषारी औषधाची बाटली आढळली. तसेच डोक्यावर व पाठीमागील बाजूस पडल्याने रक्तस्राव झाला होता. बेशुद्ध अवस्थेत आढळल्यानंतर त्यांना महात्मा फुले क्रीडा रुग्णवाहिकेतून चालक विजय देवमाळी यांनी फुलंब्री ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले..मात्र डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. या तिन्ही घटनांची फुलंब्री पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास पोलीस निरीक्षक संजय सहाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोहेकॉ. संजय सोनवणे व गोरखनाथ कणसे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.