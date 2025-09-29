मराठवाडा

Phulambri News : फुलंब्रीत तिहेरी मृत्यूच्या घटना! विद्युत शॉक, गळफास व विषारी औषधाने तिघांचा बळी

फुलंब्री तालुक्यात एकाच दिवशी तिन ठिकाणी घडलेल्या वेगवेगळ्या घटनांनी खळबळ उडाली.
नवनाथ इधाटे
फुलंब्री - फुलंब्री तालुक्यात एकाच दिवशी तिन ठिकाणी घडलेल्या वेगवेगळ्या घटनांनी खळबळ उडाली आहे. जिनिंग झोपडपट्टीतील १४ वर्षीय मुलाचा विद्युत शॉक लागून मृत्यू झाला, तर सांजुळ येथील ३२ वर्षीय युवकाने गळफास घेतला आणि म्हस्ला येथील ३५ वर्षीय युवकाने विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या केली. या तिन्ही घटनांची फुलंब्री पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद सोमवारी (ता.२९) करण्यात आली आहे.

