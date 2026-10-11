Navratri 2026: तुळजाभवानीच्या सशुल्क दर्शनासाठी एक हजार रुपये!

तुळजापूर, :तुळजाभवानी मातेचे सशुल्क देणगी दर्शन एक हजार रुपयांचे करण्याचा निर्णय तुळजाभवानी मंदिर संस्थानने घेतला आहे. हा निर्णय नवरात्रोत्सवापुरता असला, तरी आतापर्यंतच्या वेगवेगळ्या दर्शन व्यवस्थेत सर्वांत जास्त रक्कम मंदिर संस्थानने आकारली आहे. संस्थानने शुक्रवारी (ता. नऊ) प्रगटनाद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार ज्या भाविकांना तातडीने दर्शन घ्यायचे आहे. त्यांच्यासाठी सदरची सोय करण्यात आली असून, त्यांना महाद्वारातून प्रवेश दिला जाणार आहे..सदर निर्णयाची अंमलबजावणी नवरात्राच्या कालावधीसाठी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याबाबत तुळजाभवानी मंदिर समितीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र संपर्क होऊ शकला नाही. तुळजाभवानी मातेच्या नवरात्रात अभिषेक दर्शन, धर्मदर्शन, मुखदर्शन, तसेच तीनशे रुपयांचे सशुल्क दर्शन हे घाटशीळ मार्गावरून चालू राहणार आहे..घाटशीळ रस्त्यावरील धर्मदर्शन घेण्यासाठी नवरात्र कालावधीत साधारणपणे तीन ते चार तास लागू शकतात. तसेच घाटशीळ वाहनतळापासून मंदिरात जाऊन तीनशे रुपयांचे सशुल्क दर्शन घेण्यासाठी साधारणपणे दोन तास लागू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.