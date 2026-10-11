Tuljabhavani Temple: तुळजापूरला नवरात्रोत्सवाची तयारी पूर्ण ;तुळजाभवानी मातेच्या मंदिरात आज घटस्थापना

तुळजापूर, : श्री तुळजाभवानी मातेच्या मंदिरात रविवारी (ता. ११) दुपारी बारा वाजता घटस्थापना होणार आहे. तुळजाभवानी मातेच्या नवरात्रोत्सवाची तयारी पूर्ण झाली आहे. शहरामध्ये नवरात्र ज्योत घेऊन येणाऱ्या भाविकांची शनिवारी (ता. दहा) दिवसभर गर्दी होती. घाटशीळ रस्त्यावरील तात्पुरत्या दर्शन मंडपाचे काम तुळजाभवानी मातेच्या नवरात्राच्या निमित्ताने पूर्ण झालेले आहे. .शहरात पोलिसांचा बंदोबस्त ठिकठिकाणी तैनात करण्यात आलेला आहे. तुळजापूर शहरामध्ये नवरात्राची प्रशासनाने तयारी पूर्ण केलेली आहे. तुळजाभवानी मंदिरात देवीचे मुख्य सिंहासन आणि गाभारा स्वच्छ करण्याचे काम शनिवारी दिवसभर करण्यात आले. तसेच घटस्थापनेची सर्व तयारी करण्यात आलेली आहे. तुळजाभवानी मातेच्या भाविकांना घाटशीळ मार्गे मंदिरात प्रवेश देण्यास सुरवात केलेली आहे. भवानी ज्योत घेऊन येणाऱ्या भाविकांची संख्या शनिवारी लक्षणीय होती..दरम्यान, तुळजाभवानी मातेची रविवारी पहाटे सिंहासनावर प्रतिष्ठापना, अभिषेक, धुपारती तसेच सकाळी सहा वाजता तुळजाभवानी मातेचे नित्योपचार अभिषेक, सिंहासन पूजा होईल. त्यानंतर तुळजाभवानी मातेच्या मंदिरात दुपारी बारा वाजता जिल्हाधिकारी तथा तुळजाभवानी मंदिर समितीचे अध्यक्ष कीर्तीकिरण पुजार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घटस्थापना करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ब्राह्मणांना वर्णी देण्यात येईल. दिवसभर धार्मिक कार्यक्रम होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.