Dharashiv: भाविकाकडूनच आधी सुरक्षारक्षकांना धक्काबुक्की, तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचे स्पष्टीकरण

तुळजापूर: श्री तुळजाभवानी मंदिरात रविवारी (ता. २८) भाविक आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमध्ये झालेल्या वादाचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर, मंदिर संस्थानने याप्रकरणी अधिकृत खुलासा केला आहे. संबंधित भाविकानेच आधी सुरक्षारक्षकांना धक्काबुक्की केल्यामुळे दोन्ही बाजूंनी वाद निर्माण झाल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मंदिर प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, सदर भाविक दर्शनासाठी आले होते. .दर्शन करून बाहेर पडताना त्यांची पत्नी आतच राहिल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी सुरक्षारक्षकांकडे पुन्हा आत जाण्याची विनंती केली. मंदिर संस्थानने मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून त्या भाविकाला पुन्हा आत सोडले; मात्र त्यानंतर तो भाविक एकाच ठिकाणी रेंगाळत असल्याचे दिसून आले आणि त्यातूनच पुढे वादाची ठिणगी पडली..Anant Ambani : अनंत अंबानी यांची तिरुमलात सुप्रभात सेवा.सुरक्षा बळकट करणारमंदिर प्रशासनाने या घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे. भविष्यात अशा अनुचित घटना टाळण्यासाठी मंदिराची सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट करण्यात येईल. तसेच सुरक्षारक्षकांना भाविकांशी संवाद साधताना योग्य खबरदारी घेण्याच्या आणि नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना मंदिर प्रशासनाने दिल्या..Iran America War : आखातात पुन्हा भडका! बहारीन, कुवेतवर क्षेपणास्त्र हल्ले; अमेरिकेच्या हल्ल्यांना इराणचे चोख उत्तर.आता सिंहाच्या गाभाऱ्यापासून दर्शनतुळजापूर (जि. धाराशिव) : श्री तुळजाभवानी मंदिरात दर्शन व्यवस्थेत वारंवार होणाऱ्या फेरबदलांमुळे भाविकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. मागील १५ दिवसांपूर्वी सशुल्क दर्शन चोपदार दरवाजा येथून सुरू होते; मात्र नवीन बदलानुसार आता सर्व भाविकांना सिंहाच्या गाभाऱ्यापासून दर्शन दिले जात आहे. केवळ अभिषेक दर्शन घेणाऱ्यांनाच मुख्य गाभाऱ्यात प्रवेश दिला जात आहे. या बदलांमुळे भाविकांची सोय होते की गैरसोय, हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्रलंबित मागण्यांसाठी तुळजाभवानी पुजारी मंडळाच्या वतीने शनिवारी (ता. २७) महाद्वारात एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. आता यावर प्रशासन काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..पावसाच्या पाण्यातून भाविकांची कसरतरविवारी (ता. २८) दुपारी तुळजापुरात मुसळधार पाऊस झाला. दर्शन मार्गावर पाणी साचल्याने भाविकांना त्याच पाण्यातून मार्ग काढावा लागला. या असुविधेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रचंड व्हायरल झाला असून, नेटकऱ्यांनी ‘वा रे प्रशासन!’ अशा शब्दांत तीव्र संताप व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.