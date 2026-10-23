Tuljapur Accident: कोजागिरीला तुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी निघाले; कंटेनरच्या धडकेत एक भाविक ठार, सहा जखमी

धाराशिव : तुळजापूरला कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त तुळजाभवानी देवीच्या दर्शनासाठी पायी जाणाऱ्या बसवकल्याण येथील सात भाविकांना कंटेनरने चिरडल्याने एक मयत तर सहा जखमी झाले आहेत. ही घटना शुक्रवार ता. २३ रोजी सकाळी ८.५८ वाजता नळदुर्ग जवळील मुर्टापाटी ते गोलाई बाह्यवळण मार्गावरील पुलाजवळ घडली..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.सोलापूरच्या दिशेने जाणारे कंटेनरच्या (एमएच ४, एनबी ९६७१ ) समोर भाविक आल्यामुळे चालकाकडून ब्रेक दाबले असता अवजड कंटेंनर असल्यामुळे चालकाचा ताबा सुटल्याची माहिती नळदुर्ग पोलिसांकडून मिळाली. या अपघातामध्ये गुरुसिद्ध बाबुराव कुंभार रा. बसवकल्याण कर्नाटक या पाय जाणाऱ्या भाविकांचा जागीच मृत्यू झाला. .जखमीमध्ये विरेश हनुमंत कुंभार, विरेश रुद्रमणी चौधरी, संगमेश बसवराज बेलूरे, रोहन दशरथराव हंचाटे, महादेव रामलिंगप्पा मठपती व मडिवलप्पा चंद्रकांत जमादार सर्व राहणार बसवकल्याणचे (कर्नाटक) रहिवासी आहेत. .Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...नळदुर्ग येथील महामार्ग पोलिसांनी जखमींना त्वरित मदत करत नळदुर्ग येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. जखमी पैकी पाच गंभीर जखमींना सोलापूर येथे पुढील उपचारासाठी पाठवण्यात आले आहे. तर एका जखमी व्यक्तीवर नळदुर्ग येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.