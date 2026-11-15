Tuljapur News: दिवाळी सुटीमुळे तुळजापूर आगाराला सव्वाकोटीचे उत्पन्न

तुळजापूर : तुळजाभवानी मातेच्या दर्शनासाठी दिवाळी सुट्यांमुळे भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे. भाविकांच्या वाढत्या संख्येमुळे हॉटेल, लॉजिंग, इंधन विक्री, प्रासादिक वस्तू आणि वाहनतळ व्यवसायातून कोट्यवधींची उलाढाल होत आहे. गेल्या बारा दिवसांत तुळजापूर आगाराला एक कोटी ३२ लाख ३१ हजार ८८ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. तुळजाभवानी मातेच्या दर्शनासाठी राज्यभरातून भाविक दाखल होत आहेत. .२७ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या दिवाळीच्या सुट्यांमुळे रोज हजारो भाविक दर्शनासाठी येत आहेत. खासगी वाहनांमुळे इंधन विक्री आणि प्रासादिक वस्तूंच्या व्यवसायातही वाढ झाली आहे. दरम्यान, तुळजापूर आगाराला २ ते १३ नोव्हेंबर या कालावधीत एक कोटी ३२ लाख ३१ हजार ८८ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे..तुळजाभवानी मंदिरात एक हजार रुपयांच्या सशुल्क दर्शन पास तसेच ३०० रुपयांच्या दर्शन पासलाही भाविकांकडून मोठी मागणी आहे. त्यामुळे मंदिर संस्थानच्या उत्पन्नातही वाढ झाली आहे. मात्र, संस्थानकडून अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.