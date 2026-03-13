मराठवाडा

Dharashiv LPG Shortage: ळजापूरमध्ये व्यावसायिक गॅस टंचाई; हॉटेल व्यवसाय बंद करण्याची वेळ

Hotel Owners Struggle as Gas Supply Disrupts: तुळजापूर शहरात व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या टंचाईमुळे अनेक हॉटेल व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. सिलिंडरचा पुरवठा ठप्प झाल्याने काहींवर हॉटेल बंद करण्याची वेळ आली असून महामार्गावरील हॉटेल्समध्ये लाकडाच्या भट्ट्यांवर स्वयंपाक केला जात आहे.
Dharashiv LPG Shortage

Dharashiv LPG Shortage

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तुळजापूर: व्यावसायिक सिलिंडरच्या टंचाईमुळे अनेकांवर हाॅटेल व्यवसाय बंद करण्याची वेळ आली आहे. येथील नळदुर्ग रस्त्यावर चहा विक्री करणाऱ्या आकाश तट यांनी सांगितले, की माझ्याकडील गॅस आता संपत आला आहे. त्यानंतर माझ्याकडे गॅसच शिल्लक नाही. मी चहा विक्रीचा व्यवसाय कसा करू?, अशी समस्या माझ्यासमोर उभी ठाकली आहे.

Loading content, please wait...
Osmanabad
Marathwada
Business
LPG cylinders

Related Stories

No stories found.