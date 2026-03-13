Dharashiv LPG Shortage: ळजापूरमध्ये व्यावसायिक गॅस टंचाई; हॉटेल व्यवसाय बंद करण्याची वेळ

तुळजापूर: व्यावसायिक सिलिंडरच्या टंचाईमुळे अनेकांवर हाॅटेल व्यवसाय बंद करण्याची वेळ आली आहे. येथील नळदुर्ग रस्त्यावर चहा विक्री करणाऱ्या आकाश तट यांनी सांगितले, की माझ्याकडील गॅस आता संपत आला आहे. त्यानंतर माझ्याकडे गॅसच शिल्लक नाही. मी चहा विक्रीचा व्यवसाय कसा करू?, अशी समस्या माझ्यासमोर उभी ठाकली आहे. .व्यावसायिक सिलेंडर टंचाईमुळे तुळजापूर शहरातील अनेक हाॅटेल व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. अनेकांकडे आता सिलेंडर शिल्लकच नाही. येथील गोलाई चौकातील हाॅटेल व्यावसायिकांकडील गॅसही संपत आलेला आहे. त्यामुळे हाॅटेल व्यवसायिकांची मोठी गोची होत आहे. दरम्यान, नागरिकांनाही गॅसची नोंदणी केल्यानंतर दोन ते तीन दिवसांनी गॅस मिळत आहे. व्यावसायिकांना मात्र मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे..Dharashiv Temprature: तापमानाचा पारा गेला ३८ अंशांपार; उन्हाचा तडाखा वाढताच नागरिकांकडून टोपी, गमछे खरेदीसाठी गर्दी.भाविकांचीही अडचणतुळजापूर तीर्थक्षेत्र असल्यामुळे खाण्यापिण्यासाठी भाविकांची हाॅटेल्सवर मदार आहे. सिलिंडर टंचाईमुळे महामार्गावरील हाॅटेल व्यावसायिक लाकडाच्या भट्ट्यांवर अन्नपदार्थ शिजवत आहेत. काळ्या बाजारात अडीच हजार रुपयांपर्यंत सिलिंडरची विक्री केली जाईल, असे अनेकांनी खासगीत सांगितले..Kolhapur Commercial Gas : आलिशान हॉटेलमध्ये आता लाकडाची चूल; हातगाडीवरील पोहे, वडा-भजी बंद, व्यावसायिकांसमोर अनेक आव्हाने.सध्या आम्ही गॅसमुळे अडचणीत आहोत. सत्ताधारी असो वा विरोधक हे गॅसच्या प्रश्नाबाबत आमची साधी विचारपूसही करत नाही. व्यवसाय चालवायचा कसा, असा प्रश्न आमच्यासमोर उभा ठाकला आहे.- शहानवाज शेख,हाॅटेल व्यावसायिकहाॅटेल व्यावसायिकांना गॅसचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर भेडसावत आहे. काय होईल, याची चिंता आम्हाला लागलेली आहे.- शशिकांत मस्के,.हाॅटेल व्यावसायिकसध्या मुलांच्या परीक्षा चालू आहेत. त्यामुळे तुळजाभवानी मातेच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या कमी प्रमाणात आहे. त्यामुळे पुजारी व्यावसायिकांपुढे गॅसचा प्रश्न फारसा नाही.- पुरुषोत्तम लसणे, तुळजाभवानी मातेचे उपाध्ये पुजारी, तुळजापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.