Marathwada Drought : पावसाने पाठ फिरवली; शेतकरी हवालदिल;सोयाबीनला पाणी देण्याची धडपडही निष्फळ; आर्थिक संकट गडद

तुळजापूर : ‘आमचं यंदा लई वाटोळं झालं. आता काय बी येणार नाही, असे स्पष्ट दिसत आहे’, अशी व्यथा देवसिंगा तुळ (ता. तुळजापूर) येथील शेतकरी भागवत उघडे यांनी व्यक्त केली. पावसाने पाठ फिरवल्याने गावातील शेतकरी खरीप पिकांच्या उत्पादनाबाबत चिंतेत आहेत.देवसिंगा तुळ परिसरात पावसाअभावी अजूनही उन्हाळ्यासारखी परिस्थिती आहे. शेतातील सोयाबीनची पिके पाण्याअभावी करपण्याच्या स्थितीत असून अनेक ठिकाणी जमिनीला भेगा पडल्या आहेत. .ज्या मोजक्या शेतकऱ्यांकडे पाण्याची सोय आहे, ते सोयाबीनला पाणी देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, त्यातूनही अपेक्षित उत्पादन मिळेल की नाही, याची शाश्वती राहिलेली नाही. गावातून वाहणाऱ्या बोरी नदीलाही यंदा मुबलक पाणी आलेले नाही. त्यामुळे शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. .शेतीच्या उत्पन्नावरच कुटुंबाचा प्रपंच चालत असल्याने पुढील काळाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आहे. शेतातून मिळणाऱ्या उत्पादनावर आमचा प्रपंच चालतो. मात्र, यंदा तर शेतात काही पिकलेच नाही. त्यामुळे वर्षभर गुजराण कशी करायची असा प्रश्न आहे. पावसाने पाठ फिरवल्याने आम्ही मोठ्या संकटात सापडलो, असे शेतकरी सांगत आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारने तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी शेतकरी करीत आहे..माझ्या तिन्ही मुलींचे लग्नं होऊन त्या सासरी गेल्या आहेत. पावसाअभावी शेतीचे उत्पन्नच मिळणार नसेल, तर कुटुंबाचा प्रपंच चालवताना मोठी आर्थिक अडचण निर्माण होणार आहे. शासनाने आम्हाला तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी.- नामदेव रवळे, शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.