Tuljapur Drugs Case: तुळजापूर ड्रग्ज प्रकरणात मुख्य आरोपीसह ८ जणांना जामीन मंजूर; मुंबई उच्च न्यायालयाची मोठी सुनावणी

छत्रपती संभाजीनगर : बहुचर्चित तुळजापूर ड्रग्ज प्रकरणातील मुख्य आरोपीसह आठ जणांचा जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी मंजूर केला..तुळजापूर येथे फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ड्रग्ज प्रकरण समोर आले होते. मुख्य आरोपी अमित ऊर्फ चिम्या अरगडे याला पोलिसांनी ४५ ग्रॅम मेफेड्रोन हा अमली पदार्थ जवळ बाळगल्यामुळे अटक केली होती..त्याच्या अटकेनंतर तुळजापूर पोलिसांनी या प्रकरणात तब्बल ३७ आरोपी निष्पन्न केले. पोलिसांनी प्रकरणात तब्बल दहा हजार पानांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केलेले आहे. या प्रकरणात मुख्य आरोपी अमित ऊर्फ चिम्या अरगडे, संगीता गोले, संदीप राठोड, राहुल कदम, शरद जमदडे, गजानन हरगंगेकर, संतोष कदम, विश्वनाथ मुळे, चंद्रकांत काणे यांनी जामीन मिळवण्यासाठी खंडपीठात धाव घेतली होती..गुन्ह्यात ठोस पुरावा नाही, त्याचप्रमाणे तपासात त्रुटी असल्याने या प्रकरणात सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे..पोलिसांनी तब्बल 10 कोटींचं ड्रग्ज केलं जप्त; अभियंता, विदेशी, दंतवैद्यकीय विद्यार्थ्यासह 7 जणांना अटक, कुठून खरेदी करायचे ड्रग्ज?.आरोपींतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही.डी. सपकाळ, ॲड. रोहित पाटील, ॲड. प्रशांत गिरी, ॲड. चंद्रकांत हरगंगेकर, ॲड. सचिन पनाले, ॲड. विवेकानंद देशमुख, ॲड. सतेज जाधव, ॲड. जायदीप जटर्जी, सुदर्शन साळुंके आदींनी काम पाहिले..