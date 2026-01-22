Tuljapur News : दानपेटीत अनावधानाने वस्तू पडल्यास परत देता येत नाही; तुळजापूर देवस्थान समितीचे भाविकास उत्तर

तुळजापूर - तुळजाभवानी मातेच्या मंदिरातील दानपेटीत एखाद्या भाविकाकडून अनावधानाने वस्तू पडल्यास ती परत मिळणार नाही. तसा ठराव यापूर्वीच झाला आहे, असे मंदिर संस्थानने पुण्यातील एका भाविकाला काही दिवसांपूर्वी कळविले आहे. यानिमित्त सुमारे आठ वर्षांपूर्वी झालेल्या ठरावाची माहिती समोर आली आहे..भाविक आपल्या इच्छेनुसार विविध वस्तू, रोख रक्कम दानपेटीत दान करतात. पुणे येथील भाविक सूरज टिंगरे यांची सोन्याची अंगठी अनावधानाने दानपेटीमध्ये पडली होती. ती परत करावी, अशी मागणी त्यांनी मंदिर संस्थानकडे केली होती. दानपेटीत पडलेली कोणतीही वस्तू परत देता येणार नाही, मंदिर संस्थानच्या ठरावानुसार तसा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे, असे त्यांना पत्राद्वारे कळविण्यात आले..संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत ठराव घेऊन विविध विषयांवर निर्णय होतात, त्यांची अंमलबजावणी होते. काही ठराव तातडीनेही घेतले जातात. अनावधानाने दानपेटीत गेलेली वस्तू परत करण्यासंदर्भातील आठ वर्षांपूर्वीच्या ठरावाची माहिती यानिमित्त समोर आली..ठरावात दुरुस्ती करावी१९ ऑक्टोबर २०२५ ला पुणे येथील भाविक सूरज टिंगरे यांची सोन्याची अंगठी अनावधानाने दानपेटीत पडली होती. ती परत करावी, अशी त्यांची मागणी होती. तसे केल्यास संस्थानचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नाही. उलट भाविकांमध्ये आदरच निर्माण होईल, अशा आशयाचे निवेदन अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे धाराशिव जिल्हाध्यक्ष गणेश पाटील यांनी देवस्थान समितीच्या सरव्यवस्थापिका माया माने यांना बुधवारी (ता. २१) दिले. दानपेटीत पडलेली वस्तू भाविकास परत देता येणार नाही, असा ठराव तुळजाभवानी मंदिर विश्वस्तांच्या २०१७ मध्ये झालेल्या बैठकीत झाला होता. त्याप्रमाणेच अंमलबजावणी केली जाते.- माया माने, तहसीलदार तथा तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या सरव्यवस्थापिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.