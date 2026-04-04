Hingoli News: हळदीच्या भरघोस उत्पादनाचे गुपित; अशी करा बेण्यांची निवड अन् साठवणूक, जाणून घ्या शास्त्रोक्त पद्धत

वारंगा फाटा: सध्या परिसरात हळद काढणीचा हंगाम जोमाने सुरू झाला आहे. पुढील वर्षाच्या यशस्वी उत्पादनाची मुहूर्तमेढ ही बेणे निवड आणि त्याच्या साठवणुकीवर अवलंबून असते. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी केवळ हळद न काढता, शास्त्रीय पद्धतीचा अवलंब करून दर्जेदार बेणे साठवणे गरजेचे आहे, असे आवाहन कृषी तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे. \\.निर्यातक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण हळद उत्पादनासाठी पूर्वमशागतीपासून ते प्रक्रियेपर्यंतचे नियोजन महत्त्वाचे असते. या प्रक्रियेत बेणे साठवणूक हा कणा मानला जातो. हळद काढणी करताना ती खणून किंवा ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने जमिनीबाहेर काढावी. काढलेले कंद काही काळ सूर्यप्रकाशात चांगले तापू द्यावेत, जेणेकरून त्यास चिकटलेली माती सहज निघून जाईल..साठवणुकीची सुरक्षित पद्धतबेणे साठवण्यासाठी जागेची निवड आणि प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे :निर्जंतुकीकरण : ज्या ठिकाणी बेणे साठवायचे आहे, त्या जागेवर बुरशीनाशक व कीटकनाशकाची फवारणी करून निर्जंतुकीकरण करावे.थंड जागा : बेणे नेहमी झाडाच्या सावलीत किंवा थंड ठिकाणी साठवावे. ढीग करताना तो हवा खेळती राहील अशा पद्धतीने (कोन पद्धतीने) रचावा.संरक्षण : ढिगावर हळदीच्या वाळलेल्या पाल्याचा १० ते १५ सेंमी जाडीचा थर द्यावा. जास्त उष्णता असल्यास त्यावर गोणपाट टाकून ते ओले ठेवावे, मात्र पाणी थेट कंदांपर्यंत पोहोचणार नाही याची काळजी घ्यावी..बेणे निवडताना काय तपासावे?पुढील वर्षीच्या लागवडीसाठी प्रामुख्याने मातृकंदांची (जेठागड्डा) निवड करावी. बेणे निवडताना खालील बाबी तपासाव्यात :वजन : मातृकंदाचे वजन ५० ग्रॅमपेक्षा जास्त, तर बगल गड्ड्याचे वजन ४० ग्रॅमपेक्षा जास्त असावे.आकार : कंद सशक्त, निरोगी, जाड आणि त्रिकोणाकृती असावेत.गुणवत्ता : बेणे रसरशीत, ठसठशीत आणि भेसळमुक्त असावे.शेतकऱ्यांनी कंदकूज आणि कंदमाशीचा प्रादुर्भाव होणार नाही याची विशेष दक्षता घेतल्यास, पुढील हंगामात हळदीचे पीक जोमदार येऊन आर्थिक नफ्यात मोठी वाढ होऊ शकते..कंदांची प्रतवारी अशी करावीजेठागड्डे (मातृकंद)बगल गड्डे (अंगठा गड्डे)सोरागड्डे व हळकुंडेरोग व कीडग्रस्त हळकुंडे (ही वेगळी काढून नष्ट करावीत)" बेणे निवड करताना शास्त्रीय पद्धत वापरणे अनिवार्य आहे. निवडलेले बेणे जातिवंत, निरोगी आणि सुप्तावस्था संपलेले असावे. दर्जेदार बेणे हेच भरघोस उत्पादनाचे गुपित आहे."-अनिल ओळंबे, कृषी विज्ञान केंद्र, तोंडापूर.