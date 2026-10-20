Turmeric Crop Crisis: खरीप पिकांनंतर हळदीवरही संकट; विहिरींची पाणीपातळी घटल्याने शेतकरी चिंतेत

सेनगाव: पावसाच्या प्रदीर्घ खंडामुळे सोयाबीन, कापूस आणि तूर या खरीप पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची भिस्त हळद पिकावर होती. मात्र, आता पाणीटंचाईमुळे हळद पिकालाही धोका निर्माण झाला आहे. तालुक्यातील पानकनेरगाव परिसरात विहिरींची पाणीपातळी खालावल्याने हळद उत्पादक शेतकरी चिंतेत आहेत. कष्टाने जोपासलेले पीक डोळ्यांदेखत करपण्याची भीती त्यांना सतावत आहे..तालुक्यात सोयाबीन हे प्रमुख खरीप पीक असून, त्यासोबत कापूस, तूर आणि इतर कडधान्यांची लागवड केली जाते. यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने पिकांची वाढ खुंटली असून, उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित आधीच बिघडले आहे. अशा परिस्थितीत हळद हे नगदी पीक आर्थिक आधार देईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, आता त्यावरही दुष्काळाचे सावट निर्माण झाले आहे. .हळद लागवड, खते, औषधे, आंतरमशागत आणि सिंचनासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. आधीच खरीप पिकांचे नुकसान झाल्याने हळदीच्या उत्पादनातून खर्च भरून निघण्याची अपेक्षा होती. मात्र, पाणीटंचाई कायम राहिल्यास आर्थिक संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे. कृषी विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी करून पीक व्यवस्थापन आणि पाणी नियोजनाबाबत मार्गदर्शन करावे, तसेच नुकसानीचे मूल्यांकन करून शासनाच्या निकषांनुसार मदतीसाठी कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.सध्या पाणीटंचाईचे गंभीर संकट उभे ठाकले आहे. दोन एकर क्षेत्रावर हळदीची लागवड केली असून, विहिरीची पाणीपातळी खालावली आहे. ठिबक सिंचनाद्वारे पीक जगविण्याची धडपड सुरू असली, तरी उपलब्ध पाणी संपूर्ण क्षेत्रासाठी अपुरे पडत आहे. त्यामुळे कष्टाने जोपासलेली हळद वाचवायची कशी, हा प्रश्न सतावत आहे.- गणेश टापरे, हळद उत्पादक शेतकरी.कंदांच्या वाढीवर परिणाम होण्याची भीतीहळदीच्या कंदांची वाढ होण्याच्या सध्याच्या निर्णायक टप्प्यात जमिनीत पुरेसा ओलावा असणे आवश्यक आहे. मात्र, पावसाने दडी मारल्याने जमिनीतील ओलावा कमी झाला आहे. त्यातच विहिरींची पाणीपातळी खालावल्याने सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करणे कठीण झाले आहे. पाण्याअभावी कंदांची वाढ खुंटून उत्पादनात घट होण्याची भीती व्यक्त होत आहे..दोन एकरांतील पीक कसे जगवायचे?पानकनेरगाव परिसरातील शेतकरी उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करून पीक जगविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काही शेतकरी ठिबक सिंचनाचा आधार घेत आहेत. मात्र, विहिरींतील मर्यादित पाणीसाठ्यामुळे संपूर्ण क्षेत्राला पाणी देणे शक्य होत नाही. दोन एकरांत हळदीची लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना किमान अर्धा एकरावरील पीक तरी वाचविता येईल का, अशी चिंता सतावत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.